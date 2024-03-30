https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936807097.html

Зеленский провел новые зачистки в своем окружении

Зеленский провел новые зачистки в своем окружении - РИА Новости, 30.03.2024

Зеленский провел новые зачистки в своем окружении

Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основатель студии "Квартал-95", сообщается на сайте его... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:58

2024-03-30T11:58

2024-03-30T12:35

украина

владимир зеленский

сергей шефир

олег устенко

студия "квартал 95"

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основатель студии "Квартал-95", сообщается на сайте его офиса. "Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Зеленский также уволил ряд советников - Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. По данным из открытых источников, должность первого помощника Зеленского Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии "Квартал-95", благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.

https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1925911772.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир зеленский, сергей шефир, олег устенко, студия "квартал 95", в мире