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Зеленский провел новые зачистки в своем окружении - РИА Новости, 30.03.2024
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11:58 30.03.2024 (обновлено: 12:35 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936807097.html
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении - РИА Новости, 30.03.2024
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении
Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основатель студии "Квартал-95", сообщается на сайте его... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T11:58
2024-03-30T12:35
украина
владимир зеленский
сергей шефир
олег устенко
студия "квартал 95"
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основатель студии "Квартал-95", сообщается на сайте его офиса. "Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Зеленский также уволил ряд советников - Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. По данным из открытых источников, должность первого помощника Зеленского Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии "Квартал-95", благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.
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украина, владимир зеленский, сергей шефир, олег устенко, студия "квартал 95", в мире
Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Олег Устенко, Студия "Квартал 95", В мире
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении

Зеленский провел кадровые зачистки и уволил Шефира с должности первого помощника

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основатель студии "Квартал-95", сообщается на сайте его офиса.
«
"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Зеленский также уволил ряд советников - Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.
По данным из открытых источников, должность первого помощника Зеленского Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии "Квартал-95", благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.
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УкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШефирОлег УстенкоСтудия "Квартал 95"В мире
 
 
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