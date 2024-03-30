https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936807097.html
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении - РИА Новости, 30.03.2024
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении
Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основатель студии "Квартал-95", сообщается на сайте его... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T11:58
2024-03-30T11:58
2024-03-30T12:35
украина
владимир зеленский
сергей шефир
олег устенко
студия "квартал 95"
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основатель студии "Квартал-95", сообщается на сайте его офиса. "Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Зеленский также уволил ряд советников - Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. По данным из открытых источников, должность первого помощника Зеленского Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии "Квартал-95", благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.
https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1925911772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, сергей шефир, олег устенко, студия "квартал 95", в мире
Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Олег Устенко, Студия "Квартал 95", В мире
Зеленский провел новые зачистки в своем окружении
Зеленский провел кадровые зачистки и уволил Шефира с должности первого помощника