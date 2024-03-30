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Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о причастности к атаке на "Крокус" - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:40 30.03.2024 (обновлено: 13:24 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936805156.html
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о причастности к атаке на "Крокус"
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о причастности к атаке на "Крокус" - РИА Новости, 30.03.2024
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о причастности к атаке на "Крокус"
Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T11:40
2024-03-30T13:24
украина
владимир зеленский
теракт в "крокус сити холле"
сша
великобритания
владимир путин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". "Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся", — сказал он и улыбнулся.Продолжая свой монолог, Зеленский также выглядел не таким серьезным, если сравнивать его комментарии представителю телеканала о тяжелом положении дел на Украине.Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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украина, владимир зеленский, сша, великобритания, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, михаил мурашко
Украина, Владимир Зеленский, Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Великобритания, Владимир Путин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Михаил Мурашко
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о причастности к атаке на "Крокус"

Зеленский усмехнулся в ответ на вопрос о роли Украины в теракте в "Крокусе"

© Фото : CBS NewsЗеленский, говоря о теракте в "Крокусе"
Зеленский, говоря о теракте в Крокусе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : CBS News
Зеленский, говоря о теракте в "Крокусе"
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле".
"Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся", — сказал он и улыбнулся.
Продолжая свой монолог, Зеленский также выглядел не таким серьезным, если сравнивать его комментарии представителю телеканала о тяжелом положении дел на Украине.
Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
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Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаВладимир ЗеленскийСШАВеликобританияВладимир ПутинАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус Сити ХоллМихаил Мурашко
 
 
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