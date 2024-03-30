https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936805156.html

Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о причастности к атаке на "Крокус"

Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о причастности к атаке на "Крокус" - РИА Новости, 30.03.2024

Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о причастности к атаке на "Крокус"

Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:40

2024-03-30T11:40

2024-03-30T13:24

украина

владимир зеленский

теракт в "крокус сити холле"

сша

великобритания

владимир путин

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". "Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся", — сказал он и улыбнулся.Продолжая свой монолог, Зеленский также выглядел не таким серьезным, если сравнивать его комментарии представителю телеканала о тяжелом положении дел на Украине.Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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украина, владимир зеленский, сша, великобритания, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, михаил мурашко