Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
Захарова: Зеленский нервничает из-за выборов, потому и сказал о переговорах с РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — сказала дипломат.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", и призвал поставить точку в этом вопросе.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ
Вчера, 23:26
Заявление о переговорах
В пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.
При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета положения де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине
28 марта, 09:54