https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией

Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.03.2024

Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T10:47

2024-03-30T10:47

2024-03-30T11:48

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — сказала дипломат.В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.Заявление о переговорахВ пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета положения де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, в мире, мария захарова, владимир зеленский, киев, владимир путин