Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 30.03.2024 (обновлено: 11:48 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.03.2024
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T10:47
2024-03-30T11:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
мария захарова
владимир зеленский
киев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — сказала дипломат.В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.Заявление о переговорахВ пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета положения де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20240322/nebenzya-1935035073.html
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314434.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198202_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_c94425d6cea0f6e71fcb0304eac83b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, мария захарова, владимир зеленский, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Путин
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией

Захарова: Зеленский нервничает из-за выборов, потому и сказал о переговорах с РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — сказала дипломат.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Россия не знает, с кем вести переговоры на Украине, заявил Небензя
22 марта, 20:10

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", и призвал поставить точку в этом вопросе.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ
Вчера, 23:26

Заявление о переговорах

В пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.
При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
28 марта, 08:30
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета положения де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине
28 марта, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийКиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала