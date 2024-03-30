https://ria.ru/20240330/zapret-1936775150.html

СМИ: ЕС запретил турецкой Southwind Airlines летать через Европу

СМИ: ЕС запретил турецкой Southwind Airlines летать через Европу - РИА Новости, 30.03.2024

СМИ: ЕС запретил турецкой Southwind Airlines летать через Европу

Европейский союз запретил базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты на территории стран блока из-за ее "связей" с Россией, пишет... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T06:59

2024-03-30T06:59

2024-03-30T12:28

россия

анталья (провинция)

евросоюз

турция

украина

ассоциация туроператоров россии (атор)

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Европейский союз запретил базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты на территории стран блока из-за ее "связей" с Россией, пишет турецкое издание Turizm Güncel.Как говорится в статье, ЕС объявил о решении в четверг, юридическим основанием послужил санкционный регламент от июля 2014 года, предполагающий санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.Turizm Güncel назвало решение Евросоюза скандальным.Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о задержке на неопределенное время вылета рейса с российскими туристами в Москву из Шарм-эш-Шейха, предполагаемая причина — запрет Евросоюза в отношении Southwind. В АТОР уточнили, что в четверг Брюссель объявил странам — членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом.В ассоциации отметили, что на рейсы из Турции, куда Southwind тоже летает из России, это никак не повлияет, "они будут выполняться чуть дольше".В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что не разрешило Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией".

https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html

https://ria.ru/20230424/egipet-1867393544.html

россия

анталья (провинция)

турция

украина

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россия, анталья (провинция), евросоюз, турция, украина, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире