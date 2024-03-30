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Власти района Югры увеличили расходную часть бюджета на полмиллиарда рублей - РИА Новости, 30.03.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:59 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/yugra-1936790757.html
Власти района Югры увеличили расходную часть бюджета на полмиллиарда рублей
Власти района Югры увеличили расходную часть бюджета на полмиллиарда рублей - РИА Новости, 30.03.2024
Власти района Югры увеличили расходную часть бюджета на полмиллиарда рублей
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа увеличили расходную часть бюджета на полмиллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:59
2024-03-30T09:59
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа увеличили расходную часть бюджета на полмиллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. "Примерно на 518 миллионов рублей увеличена расходная часть – за счет сэкономленных 500 миллионов рублей в прошлом году и поступлений из вышестоящих бюджетов. Теперь она равна 18,3 миллиарда рублей. Большую часть средств направим на развитие поселений", - написал Трубецкой. По его словам, населенным пунктам Барсово, Солнечный и Ульт-Ягун выделены почти 52 миллиона рублей на спецтехнику. На обустройство площади в Барсово добавлены еще более 16 миллионов. В Ульт-Ягуне также будет оборудован хоккейный корт, его стоимость составит 12,6 миллиона рублей. В Солнечном предстоит выкупить сети канализации для участка с детсадом, школой и жилыми домами, обойдется это в 14,8 миллиона рублей. Как подчеркнул Трубецкой, почти 112 миллионов пойдут на создание клинико-диагностического центра. Также глава муниципалитета добавил, что поселок городского типа Белый Яр получит 41 миллион рублей на благоустройство общественных пространств, еще 76 миллионов - на покупку здания под центр цифровых видов спорта и 80 миллионов рублей на создание бизнес-коворкинг-центра. Почти 29 миллионов рублей составит допфинансирование для города Лянтор, где будет произведен ремонт котельной, канализационных насосных станций и жилых домов.
https://ria.ru/20231205/yugra-1913980187.html
сургутский район
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Власти района Югры увеличили расходную часть бюджета на полмиллиарда рублей

Власти Сургутского района Югры увеличили расходную часть бюджета на 500 тыс руб

© Андрей Трубецкой/TelegramЗаседание думы Сургутского района Югры
Заседание думы Сургутского района Югры
© Андрей Трубецкой/Telegram
Заседание думы Сургутского района Югры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа увеличили расходную часть бюджета на полмиллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.
«
"Примерно на 518 миллионов рублей увеличена расходная часть – за счет сэкономленных 500 миллионов рублей в прошлом году и поступлений из вышестоящих бюджетов. Теперь она равна 18,3 миллиарда рублей. Большую часть средств направим на развитие поселений", - написал Трубецкой.
По его словам, населенным пунктам Барсово, Солнечный и Ульт-Ягун выделены почти 52 миллиона рублей на спецтехнику. На обустройство площади в Барсово добавлены еще более 16 миллионов. В Ульт-Ягуне также будет оборудован хоккейный корт, его стоимость составит 12,6 миллиона рублей. В Солнечном предстоит выкупить сети канализации для участка с детсадом, школой и жилыми домами, обойдется это в 14,8 миллиона рублей. Как подчеркнул Трубецкой, почти 112 миллионов пойдут на создание клинико-диагностического центра.
Также глава муниципалитета добавил, что поселок городского типа Белый Яр получит 41 миллион рублей на благоустройство общественных пространств, еще 76 миллионов - на покупку здания под центр цифровых видов спорта и 80 миллионов рублей на создание бизнес-коворкинг-центра. Почти 29 миллионов рублей составит допфинансирование для города Лянтор, где будет произведен ремонт котельной, канализационных насосных станций и жилых домов.
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