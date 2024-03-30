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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 30.03.2024 (обновлено: 14:28 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/vzryvy-1936821192.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 30.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:50
2024-03-30T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
дмитрий песков
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.По данным министерства цифровой трансформации страны, тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Рано утром в субботу в Одессе уже звучал сигнал пройти в укрытия, тогда же местные издания сообщили, что в некоторых районах города пропали вода и свет.Российские военные в ответ на атаки ВСУ регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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одесса
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в мире, одесса, украина, дмитрий песков, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Дмитрий Песков, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Зеркало недели": в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
"Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
По данным министерства цифровой трансформации страны, тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Рано утром в субботу в Одессе уже звучал сигнал пройти в укрытия, тогда же местные издания сообщили, что в некоторых районах города пропали вода и свет.
Российские военные в ответ на атаки ВСУ регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаДмитрий ПесковДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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