https://ria.ru/20240330/vzryvy-1936821192.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 30.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T13:50

2024-03-30T13:50

2024-03-30T14:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.По данным министерства цифровой трансформации страны, тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Рано утром в субботу в Одессе уже звучал сигнал пройти в укрытия, тогда же местные издания сообщили, что в некоторых районах города пропали вода и свет.Российские военные в ответ на атаки ВСУ регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

украина

днепропетровская область

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в мире, одесса, украина, дмитрий песков, днепропетровская область, вооруженные силы украины