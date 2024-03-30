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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 30.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:50
2024-03-30T13:50
2024-03-30T14:28
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.По данным министерства цифровой трансформации страны, тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Рано утром в субботу в Одессе уже звучал сигнал пройти в укрытия, тогда же местные издания сообщили, что в некоторых районах города пропали вода и свет.Российские военные в ответ на атаки ВСУ регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Дмитрий Песков, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Зеркало недели": в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги