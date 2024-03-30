Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва на Украине
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
"В Харькове взрывы", — говорится в заявлении.
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Кроме того, несколько украинских СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области, не называя при этом конкретный район или населенный пункт.
В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
Так, накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении системы ПВО противника в Чугуевском районе Харьковской области. В минувшее воскресенье он также сообщил о поражении здания Харьковского национального университета внутренних дел, где базировалась штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины.
Во вторник российские войска атаковали танковое училище в Харькове, а в ночь на четверг уничтожили около 50 солдат ВСУ, в их числе были боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область. Тогда же был нанесен удар по институту ВВС Украины имени Кожедуба, где находилось до десятка иностранных летчиков.
Помимо этого, по данным подполья, под обстрелом оказались и такие стратегические военно-промышленные предприятия Харькова, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Террористическая организация, запрещенная в России.