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Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:26 30.03.2024 (обновлено: 23:20 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/vzryv-1936882556.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 30.03.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прогремели взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T22:26
2024-03-30T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
россия
сергей лебедев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале."В Харькове взрывы", — говорится в заявлении.Кроме того, несколько украинских СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области, не называя при этом конкретный район или населенный пункт.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.Так, накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении системы ПВО противника в Чугуевском районе Харьковской области. В минувшее воскресенье он также сообщил о поражении здания Харьковского национального университета внутренних дел, где базировалась штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины.Во вторник российские войска атаковали танковое училище в Харькове, а в ночь на четверг уничтожили около 50 солдат ВСУ, в их числе были боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область. Тогда же был нанесен удар по институту ВВС Украины имени Кожедуба, где находилось до десятка иностранных летчиков.Помимо этого, по данным подполья, под обстрелом оказались и такие стратегические военно-промышленные предприятия Харькова, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
https://ria.ru/20240330/ukraine-1936866654.html
https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html
харьков
украина
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харьковская область
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в мире, харьков, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, россия, сергей лебедев, харьковская область, чугуевский район, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Сергей Лебедев, Харьковская область, Чугуевский район, ВВС Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва на Украине
Пожар на месте взрыва на Украине - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
"В Харькове взрывы", — говорится в заявлении.
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Кроме того, несколько украинских СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области, не называя при этом конкретный район или населенный пункт.
В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
Так, накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении системы ПВО противника в Чугуевском районе Харьковской области. В минувшее воскресенье он также сообщил о поражении здания Харьковского национального университета внутренних дел, где базировалась штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины.
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Во вторник российские войска атаковали танковое училище в Харькове, а в ночь на четверг уничтожили около 50 солдат ВСУ, в их числе были боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область. Тогда же был нанесен удар по институту ВВС Украины имени Кожедуба, где находилось до десятка иностранных летчиков.
Помимо этого, по данным подполья, под обстрелом оказались и такие стратегические военно-промышленные предприятия Харькова, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковУкраинаРоссияСергей ЛебедевХарьковская областьЧугуевский районВВС Украины
 
 
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