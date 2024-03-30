https://ria.ru/20240330/vzryv-1936882556.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове

Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 30.03.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T22:26

2024-03-30T22:26

2024-03-30T23:20

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале."В Харькове взрывы", — говорится в заявлении.Кроме того, несколько украинских СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области, не называя при этом конкретный район или населенный пункт.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.Так, накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении системы ПВО противника в Чугуевском районе Харьковской области. В минувшее воскресенье он также сообщил о поражении здания Харьковского национального университета внутренних дел, где базировалась штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины.Во вторник российские войска атаковали танковое училище в Харькове, а в ночь на четверг уничтожили около 50 солдат ВСУ, в их числе были боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область. Тогда же был нанесен удар по институту ВВС Украины имени Кожедуба, где находилось до десятка иностранных летчиков.Помимо этого, по данным подполья, под обстрелом оказались и такие стратегические военно-промышленные предприятия Харькова, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

https://ria.ru/20240330/ukraine-1936866654.html

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

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харьковская область

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