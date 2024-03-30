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"У нас проблема": в США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:01 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html
"У нас проблема": в США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ
"У нас проблема": в США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ - РИА Новости, 30.03.2024
"У нас проблема": в США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ
Нанося удары планирующими бомбами, Россия заставляет ВСУ размещать средства ПВО близко к фронту, от чего они становятся более уязвимыми, пишет Business Insider. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T22:01
2024-03-30T22:01
специальная военная операция на украине
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украина
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дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Нанося удары планирующими бомбами, Россия заставляет ВСУ размещать средства ПВО близко к фронту, от чего они становятся более уязвимыми, пишет Business Insider."Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит", — говорится в публикации.Для того, чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают "драгоценные средства ПВО" ближе к фронту, где они рискуют быть уничтоженными, отмечают авторы материала.Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico заявил, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных. По его словам, армия никак не может противостоять этому виду оружия.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК противника.
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, мид украины, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, МИД Украины, Politico
"У нас проблема": в США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ

BI: планирующие бомбы России заставляют ВСУ обнажать системы ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Нанося удары планирующими бомбами, Россия заставляет ВСУ размещать средства ПВО близко к фронту, от чего они становятся более уязвимыми, пишет Business Insider.
"Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит", — говорится в публикации.
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Для того, чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают "драгоценные средства ПВО" ближе к фронту, где они рискуют быть уничтоженными, отмечают авторы материала.
Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico заявил, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных. По его словам, армия никак не может противостоять этому виду оружия.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК противника.
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