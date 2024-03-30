Рейтинг@Mail.ru
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 30.03.2024 (обновлено: 15:56 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/vsu-1936799850.html
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 30.03.2024
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встревожена снарядным голодом ВСУ и их неспособностью противостоять российской армии, передает ERR. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T11:04
2024-03-30T15:56
в мире
украина
эстония
россия
ханно певкур
кайя каллас
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встревожена снарядным голодом ВСУ и их неспособностью противостоять российской армии, передает ERR."Я немного встревожена. С Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что из-за этого не могут даже вывозить раненых", — сказала она.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также указал, что у Европы не хватает денег на закупку снарядов для Киева. Более того, перед отправкой на фронт их не обходимо проверить. Это значит, что они попадут на фронт в лучшем случае к концу года, подчеркнул Певкур.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240313/voennye-1932822333.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html
украина
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_58ebe542cb1fd691eba87f309133ebb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, россия, ханно певкур, кайя каллас, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Эстония, Россия, Ханно Певкур, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине

Каллас выразила тревогу из-за критической нехватки боеприпасов у ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встревожена снарядным голодом ВСУ и их неспособностью противостоять российской армии, передает ERR.
"Я немного встревожена. С Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что из-за этого не могут даже вывозить раненых", — сказала она.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину
13 марта, 21:03
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также указал, что у Европы не хватает денег на закупку снарядов для Киева. Более того, перед отправкой на фронт их не обходимо проверить. Это значит, что они попадут на фронт в лучшем случае к концу года, подчеркнул Певкур.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
Вчера, 09:06
 
В миреУкраинаЭстонияРоссияХанно ПевкурКайя КалласСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала