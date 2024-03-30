https://ria.ru/20240330/vsu-1936799850.html

"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине

"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 30.03.2024

"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встревожена снарядным голодом ВСУ и их неспособностью противостоять российской армии, передает ERR. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:04

2024-03-30T11:04

2024-03-30T15:56

в мире

украина

эстония

россия

ханно певкур

кайя каллас

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встревожена снарядным голодом ВСУ и их неспособностью противостоять российской армии, передает ERR."Я немного встревожена. С Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что из-за этого не могут даже вывозить раненых", — сказала она.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также указал, что у Европы не хватает денег на закупку снарядов для Киева. Более того, перед отправкой на фронт их не обходимо проверить. Это значит, что они попадут на фронт в лучшем случае к концу года, подчеркнул Певкур.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240313/voennye-1932822333.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html

украина

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, эстония, россия, ханно певкур, кайя каллас, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато