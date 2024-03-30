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"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 30.03.2024
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встревожена снарядным голодом ВСУ и их неспособностью противостоять российской армии, передает ERR. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T11:04
2024-03-30T11:04
2024-03-30T15:56
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встревожена снарядным голодом ВСУ и их неспособностью противостоять российской армии, передает ERR."Я немного встревожена. С Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что из-за этого не могут даже вывозить раненых", — сказала она.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также указал, что у Европы не хватает денег на закупку снарядов для Киева. Более того, перед отправкой на фронт их не обходимо проверить. Это значит, что они попадут на фронт в лучшем случае к концу года, подчеркнул Певкур.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240313/voennye-1932822333.html
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В мире, Украина, Эстония, Россия, Ханно Певкур, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине
Каллас выразила тревогу из-за критической нехватки боеприпасов у ВСУ