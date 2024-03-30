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В Ярославле простились с продюсером и актером Юрием Ваксманом - РИА Новости, 30.03.2024
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Культура
 
17:59 30.03.2024 (обновлено: 18:29 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/vaksman-1936852272.html
В Ярославле простились с продюсером и актером Юрием Ваксманом
В Ярославле простились с продюсером и актером Юрием Ваксманом - РИА Новости, 30.03.2024
В Ярославле простились с продюсером и актером Юрием Ваксманом
В Ярославле в субботу простились с заслуженным работником культуры России, актером и продюсером Юрием Ваксманом, широкому зрителю известным, в частности, ролью... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T17:59
2024-03-30T18:29
культура
ярославская область
ярославль
россия
юрий ваксман (актер)
михаил евраев
новости культуры
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Ярославле в субботу простились с заслуженным работником культуры России, актером и продюсером Юрием Ваксманом, широкому зрителю известным, в частности, ролью в сериале "Молодёжка". Ранее сообщалось, что Ваксман скончался 27 марта на 63-ем году жизни. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале, что в субботу прошло прощание с Ваксманом. Глава региона добавил, что не смог присутствовать лично, поскольку находится в командировке. &quot;Но хочу сказать несколько прощальных слов. Юрий Михайлович навсегда останется в нашей памяти, как настоящий творческий лидер, многогранная и неповторимая личность. Неординарный, яркий и добрый человек&quot;, — написал губернатор.Он отметил, что Ваксман внёс значительный вклад в развитие культуры Ярославской области. Именно он был инициатором многих творческих проектов, фестивалей, которые, по словам губернатора, сделали Ярославскую область известной на всю страну. "Имя Ваксмана навсегда вписано в историю Ярославского края, а его искромётная улыбка навсегда останется в наших сердцах", - написал Евраев. Юрий Ваксман окончил Воронежский театральный институт, практически с открытия Ярославского ТЮЗа и до 1992 года служил в нем. Актер стал известен по роли в сериале "Молодежка", также снимался в сериалах "Шулер", "По законам военного времени", "Живая мина" и в фильмах "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Портной из Бруклина". Ваксман был сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании "Ярсинема".
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ярославская область, ярославль, россия, юрий ваксман (актер), михаил евраев, новости культуры
Культура, Ярославская область, Ярославль, Россия, Юрий Ваксман (актер), Михаил Евраев, Новости культуры
В Ярославле простились с продюсером и актером Юрием Ваксманом

В Ярославле прошло прощание с актером из "Молодежки" и "Шулера" Юрием Ваксманом

© Кадр видео из соцсетейПрощание с Юрием Ваксманом в Ярославле. 30 марта 2024
Прощание с Юрием Ваксманом в Ярославле. 30 марта 2024
© Кадр видео из соцсетей
Прощание с Юрием Ваксманом в Ярославле. 30 марта 2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Ярославле в субботу простились с заслуженным работником культуры России, актером и продюсером Юрием Ваксманом, широкому зрителю известным, в частности, ролью в сериале "Молодёжка".
Ранее сообщалось, что Ваксман скончался 27 марта на 63-ем году жизни.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале, что в субботу прошло прощание с Ваксманом. Глава региона добавил, что не смог присутствовать лично, поскольку находится в командировке.
«

"Но хочу сказать несколько прощальных слов. Юрий Михайлович навсегда останется в нашей памяти, как настоящий творческий лидер, многогранная и неповторимая личность. Неординарный, яркий и добрый человек", — написал губернатор.

Он отметил, что Ваксман внёс значительный вклад в развитие культуры Ярославской области. Именно он был инициатором многих творческих проектов, фестивалей, которые, по словам губернатора, сделали Ярославскую область известной на всю страну.
"Имя Ваксмана навсегда вписано в историю Ярославского края, а его искромётная улыбка навсегда останется в наших сердцах", - написал Евраев.
Юрий Ваксман окончил Воронежский театральный институт, практически с открытия Ярославского ТЮЗа и до 1992 года служил в нем. Актер стал известен по роли в сериале "Молодежка", также снимался в сериалах "Шулер", "По законам военного времени", "Живая мина" и в фильмах "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Портной из Бруклина". Ваксман был сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании "Ярсинема".
 
КультураЯрославская областьЯрославльРоссияЮрий Ваксман (актер)Михаил ЕвраевНовости культуры
 
 
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