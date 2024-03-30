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В Ярославле простились с продюсером и актером Юрием Ваксманом

В Ярославле простились с продюсером и актером Юрием Ваксманом - РИА Новости, 30.03.2024

В Ярославле простились с продюсером и актером Юрием Ваксманом

В Ярославле в субботу простились с заслуженным работником культуры России, актером и продюсером Юрием Ваксманом, широкому зрителю известным, в частности, ролью... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:59

2024-03-30T17:59

2024-03-30T18:29

культура

ярославская область

ярославль

россия

юрий ваксман (актер)

михаил евраев

новости культуры

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Ярославле в субботу простились с заслуженным работником культуры России, актером и продюсером Юрием Ваксманом, широкому зрителю известным, в частности, ролью в сериале "Молодёжка". Ранее сообщалось, что Ваксман скончался 27 марта на 63-ем году жизни. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале, что в субботу прошло прощание с Ваксманом. Глава региона добавил, что не смог присутствовать лично, поскольку находится в командировке. "Но хочу сказать несколько прощальных слов. Юрий Михайлович навсегда останется в нашей памяти, как настоящий творческий лидер, многогранная и неповторимая личность. Неординарный, яркий и добрый человек", — написал губернатор.Он отметил, что Ваксман внёс значительный вклад в развитие культуры Ярославской области. Именно он был инициатором многих творческих проектов, фестивалей, которые, по словам губернатора, сделали Ярославскую область известной на всю страну. "Имя Ваксмана навсегда вписано в историю Ярославского края, а его искромётная улыбка навсегда останется в наших сердцах", - написал Евраев. Юрий Ваксман окончил Воронежский театральный институт, практически с открытия Ярославского ТЮЗа и до 1992 года служил в нем. Актер стал известен по роли в сериале "Молодежка", также снимался в сериалах "Шулер", "По законам военного времени", "Живая мина" и в фильмах "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Портной из Бруклина". Ваксман был сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании "Ярсинема".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, ярославль, россия, юрий ваксман (актер), михаил евраев, новости культуры