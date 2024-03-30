https://ria.ru/20240330/un-1936859732.html
МИД надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН
МИД надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН - РИА Новости, 30.03.2024
МИД надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН
Москва рассчитывает, что ситуация с группой экспертов по КНДР станет уроком для ООН, и организация начнет избавляться от зависимость от американских кураторов,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T18:44
2024-03-30T18:44
2024-03-30T18:44
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что ситуация с группой экспертов по КНДР станет уроком для ООН, и организация начнет избавляться от зависимость от американских кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год. Китай при голосовании воздержался. Остальные члены СБ были "за". "Рассчитываем, что история с группой экспертов по КНДР послужит хорошим уроком, и ооновцы начнут избавляться от зависимости от своих американских кураторов", - отметила Захарова, комментируя реакцию США и стран Запада на ветирование Россией резолюции СБ ООН о группе экспертов Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Комментарий опубликован на сайте дипведомства. Дипломат добавила, что "ожесточение имеет вполне определённую природу, и оно не стало для нас неожиданностью". Кроме того, по словам Захаровой, страны Запада, которые раскритиковали решение Москвы, "надеялись на то, что будут и дальше решать с его помощью свои собственные геополитические задачи антипхеньянской направленности". "Россия серьёзно подходит к проблематике санкций Совета Безопасности ООН, призванных служить поддержанию мира и стабильности. Соблюдает согласованные Советом решения. Не можем спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств. В контексте ситуации вокруг Корейского полуострова именно это и произошло", - подчеркнула Захарова. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что Москва убеждена, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР. По его словам, западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики.
https://ria.ru/20240329/kndr-1936620859.html
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россия, москва, сша, мария захарова, василий небензя, оон
Россия, Москва, США, Мария Захарова, Василий Небензя, ООН
МИД надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН
Захарова: РФ надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что ситуация с группой экспертов по КНДР станет уроком для ООН, и организация начнет избавляться от зависимость от американских кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Россия наложила вето на проект резолюции США
о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год. Китай
при голосовании воздержался. Остальные члены СБ были "за".
"Рассчитываем, что история с группой экспертов по КНДР послужит хорошим уроком, и ооновцы начнут избавляться от зависимости от своих американских кураторов", - отметила Захарова, комментируя реакцию США и стран Запада на ветирование Россией резолюции СБ ООН о группе экспертов Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Комментарий опубликован на сайте дипведомства.
Дипломат добавила, что "ожесточение имеет вполне определённую природу, и оно не стало для нас неожиданностью". Кроме того, по словам Захаровой, страны Запада, которые раскритиковали решение Москвы, "надеялись на то, что будут и дальше решать с его помощью свои собственные геополитические задачи антипхеньянской направленности".
"Россия серьёзно подходит к проблематике санкций Совета Безопасности ООН, призванных служить поддержанию мира и стабильности. Соблюдает согласованные Советом решения. Не можем спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств. В контексте ситуации вокруг Корейского полуострова именно это и произошло", - подчеркнула Захарова.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя
указал, что Москва убеждена, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР. По его словам, западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики.