Власти Киевской области сообщили об установке десяти тысяч "зубов дракона"
Глава ОВА Кравченко: в Киевской области установили 10 тысяч "зубов дракона"
© AFP 2024 / SERGEY BOBOKУстановка противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона" на Украине
Установка противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона" на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Киевской области установили десять тысяч противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона", сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.
"Киевская область продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений. Уже установили почти десять тысяч бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров", — написал он.
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Помимо этого, предусматриваются создание разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий, а также установка невзрывных заграждений, добавил чиновник.
В середине марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.
Как заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в 2024-м киевские власти выделили на эти цели более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар указывал, что денег на возведение заграждений катастрофически не хватает.
Украина начала активно укреплять рубежи из-за тяжелого положения ВСУ на фронте. Так, главком Александр Сырский еще в начале февраля — за несколько дней до назначения на пост — заявил, что армия перешла от наступательных действий к оборонительным.
В Пентагоне также отмечали, что без возобновления помощи США украинским военным придется решать, какие города они в состоянии удержать. В свою очередь, директор ЦРУ Роберт Бернс предупредил, что такими темпами киевским властям придется пойти на мирные переговоры на условиях России уже через год. Он подчеркнул, что отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.
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