https://ria.ru/20240330/ukraine-1936866654.html

Власти Киевской области сообщили об установке десяти тысяч "зубов дракона"

Власти Киевской области сообщили об установке десяти тысяч "зубов дракона" - РИА Новости, 30.03.2024

Власти Киевской области сообщили об установке десяти тысяч "зубов дракона"

В Киевской области установили десять тысяч противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона", сообщил глава областной военной администрации Руслан... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T19:40

2024-03-30T19:40

2024-03-30T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киевская область

руслан кравченко

денис шмыгаль

владимир зеленский

европейская солидарность

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Киевской области установили десять тысяч противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона", сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале."Киевская область продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений. Уже установили почти десять тысяч бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров", — написал он.Помимо этого, предусматриваются создание разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий, а также установка невзрывных заграждений, добавил чиновник.В середине марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.Как заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в 2024-м киевские власти выделили на эти цели более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар указывал, что денег на возведение заграждений катастрофически не хватает.Украина начала активно укреплять рубежи из-за тяжелого положения ВСУ на фронте. Так, главком Александр Сырский еще в начале февраля — за несколько дней до назначения на пост — заявил, что армия перешла от наступательных действий к оборонительным.В Пентагоне также отмечали, что без возобновления помощи США украинским военным придется решать, какие города они в состоянии удержать. В свою очередь, директор ЦРУ Роберт Бернс предупредил, что такими темпами киевским властям придется пойти на мирные переговоры на условиях России уже через год. Он подчеркнул, что отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, украина, киевская область, руслан кравченко, денис шмыгаль, владимир зеленский, европейская солидарность, верховная рада украины, вооруженные силы украины