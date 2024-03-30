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В офисе Зеленского попытались объяснить причину кадровых перестановок - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 30.03.2024 (обновлено: 19:31 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ukraine-1936851058.html
В офисе Зеленского попытались объяснить причину кадровых перестановок
В офисе Зеленского попытались объяснить причину кадровых перестановок - РИА Новости, 30.03.2024
В офисе Зеленского попытались объяснить причину кадровых перестановок
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что недавние кадровые перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T17:46
2024-03-30T19:31
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
сергей шефир
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что недавние кадровые перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата. "Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса", - приводит слова Никифорова агентство РБК-Украина в материале на своем сайте. Как подчеркнул Никифоров, Зеленский ожидает аналогичных усилий и от других органов власти. Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.
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украина, владимир зеленский, сергей шефир, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, В мире
В офисе Зеленского попытались объяснить причину кадровых перестановок

Пресс-секретарь Зеленского: увольнение советников вызвано оптимизацией офиса

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что недавние кадровые перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата.
"Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса", - приводит слова Никифорова агентство РБК-Украина в материале на своем сайте.
Как подчеркнул Никифоров, Зеленский ожидает аналогичных усилий и от других органов власти.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШефирВ мире
 
 
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