https://ria.ru/20240330/ukraine-1936851058.html

В офисе Зеленского попытались объяснить причину кадровых перестановок

В офисе Зеленского попытались объяснить причину кадровых перестановок - РИА Новости, 30.03.2024

В офисе Зеленского попытались объяснить причину кадровых перестановок

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что недавние кадровые перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:46

2024-03-30T17:46

2024-03-30T19:31

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

сергей шефир

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что недавние кадровые перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата. "Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса", - приводит слова Никифорова агентство РБК-Украина в материале на своем сайте. Как подчеркнул Никифоров, Зеленский ожидает аналогичных усилий и от других органов власти. Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, сергей шефир, в мире