https://ria.ru/20240330/ukraina-1936881473.html

На подступах к Одессе. Во Франции отреагировали на план Макрона по Украине

На подступах к Одессе. Во Франции отреагировали на план Макрона по Украине - РИА Новости, 30.03.2024

На подступах к Одессе. Во Франции отреагировали на план Макрона по Украине

В случае отправки французских войск на Украину для помощи ВСУ ситуация на поле боя не изменится, пишет Echos. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T22:11

2024-03-30T22:11

2024-03-30T22:11

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В случае отправки французских войск на Украину для помощи ВСУ ситуация на поле боя не изменится, пишет Echos."Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины", — говорится в материале.Отмечается, что Франция не сможет перевесить чашу весов даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами. Автор допускает, что они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой, так как российская армия имеет в своем распоряжении управляемые бомбы и другое оружие дальнего радиуса действия."Без союзников они не смогут поставить против русских серьезный барьер — ни вдоль Днепра в Запорожской области, ни на подступах к Одессе", — резюмируется в публикации.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, уточнил, что тщательно обдумал свои слова. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и Североатлантического альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, франция, украина, россия, нато, вооруженные силы украины