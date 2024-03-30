https://ria.ru/20240330/ukraina-1936833115.html

Вам надо. Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах

Вам надо. Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 30.03.2024

Вам надо. Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах

В конфликте на Украине позорятся США, а расплачивается за это украинский народ, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:30

2024-03-30T15:30

2024-03-30T15:30

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В конфликте на Украине позорятся США, а расплачивается за это украинский народ, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем Youtube-канале. "На днях сенатор Линдси Грэм был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: "Вам надо выставить больше людей на поле боя!". Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет", — сказал эксперт. По его мнению, США позорятся, продолжая участвовать в конфликте, а высокомерие Вашингтона не дает признать, что он проигран. "Зачем, ради всего святого, нам брать еще 60 миллиардов долларов и бросать их в дело, которое не может быть успешным? Потому что высокомерие не позволяет нам признать невысказанную правду о том, как обстоят дела на местах. Но пора уже это сделать", — сказал Дэвис. Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936791404.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936806767.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, киев