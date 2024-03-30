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Вам надо. Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936833115.html
Вам надо. Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах
Вам надо. Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 30.03.2024
Вам надо. Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах
В конфликте на Украине позорятся США, а расплачивается за это украинский народ, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:30
2024-03-30T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В конфликте на Украине позорятся США, а расплачивается за это украинский народ, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем Youtube-канале. "На днях сенатор Линдси Грэм был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: "Вам надо выставить больше людей на поле боя!". Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет", — сказал эксперт. По его мнению, США позорятся, продолжая участвовать в конфликте, а высокомерие Вашингтона не дает признать, что он проигран. "Зачем, ради всего святого, нам брать еще 60 миллиардов долларов и бросать их в дело, которое не может быть успешным? Потому что высокомерие не позволяет нам признать невысказанную правду о том, как обстоят дела на местах. Но пора уже это сделать", — сказал Дэвис. Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936791404.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936806767.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Киев
Вам надо. Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах

Офицер Дэвис: США позорятся в конфликте на Украине, а расплачиваются ее граждане

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В конфликте на Украине позорятся США, а расплачивается за это украинский народ, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем Youtube-канале.

"На днях сенатор Линдси Грэм был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: "Вам надо выставить больше людей на поле боя!". Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет", — сказал эксперт.
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По его мнению, США позорятся, продолжая участвовать в конфликте, а высокомерие Вашингтона не дает признать, что он проигран.

"Зачем, ради всего святого, нам брать еще 60 миллиардов долларов и бросать их в дело, которое не может быть успешным? Потому что высокомерие не позволяет нам признать невысказанную правду о том, как обстоят дела на местах. Но пора уже это сделать", — сказал Дэвис.

Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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