https://ria.ru/20240330/ukraina-1936832949.html

"Это абсурд": на Западе испугались опасного шага на Украине

"Это абсурд": на Западе испугались опасного шага на Украине - РИА Новости, 30.03.2024

"Это абсурд": на Западе испугались опасного шага на Украине

Запад намерен передать Украине шведские истребители JAS 39 Gripen, но они не смогут остановить наступление армии России, заявил бывший сотрудник конгресса США,... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:30

2024-03-30T15:30

2024-03-30T15:30

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Запад намерен передать Украине шведские истребители JAS 39 Gripen, но они не смогут остановить наступление армии России, заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для National Interest.Как пояснил эксперт, Украине уже передали старые советские самолеты МиГ, готовится передача американских истребителей F-16, но они никак не меняют сложное положение ВСУ на поле боя."Теперь, похоже, Запад хочет отправить Украине военные самолеты JAS 39 Gripen, разработанные шведской корпорацией Saab", — говорится в публикации.По мнению Вейхерта, ВСУ однозначно проигрывают в конфликте, украинцы теряют сплоченность, а НАТО пытается пичкать их техникой, которая по большей части старая и бесполезная."Запад цепляется за абсурдную надежду на то, что однажды, имея подходящее западное оружие, украинцы перейдут в наступление и вытеснят русских", — пишет аналитик.При этом эксперт отметил, что он не может представить такого будущего, в котором Украина смогла бы победить Россию и вернуть территории, которые она считает своими, независимо от наличия западной техники."Ни F-16, ни Gripen, даже если они будут использоваться в тандеме, как этого хотят многие военные эксперты, не остановят натиск со стороны России", — заключил Вейхерт.Накануне министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что вопрос передачи Украине истребителей Gripen продолжает обсуждаться. Осенью прошлого года Стокгольм связал поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen с членством Швеции в НАТО, вооруженным силам поручили провести оценку условий передачи Украине этих самолетов. В марте эта скандинавская страна официально стала 32-м членом западного военного блока.

https://ria.ru/20240330/vsu-1936799850.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936787748.html

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