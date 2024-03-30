Прямо сейчас. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что у украинской армии есть части, которые воюют вообще без оружия.
"Русские, прямо сейчас вы продвигаетесь вперед и наносите удары по ВСУ. Такими темпами Украина скоро попросит о переговорах", — написал один из комментаторов.
"Русские, прямо сейчас вы продвигаетесь вперед и наносите удары по ВСУ. Такими темпами Украина скоро попросит о переговорах", — написал один из комментаторов.
"Похоже, пора Украине подумать о достойном выходе из этой ситуации. Не знаю, сколько она сможет продержаться с автоматами Калашникова против планирующих бомб", — поддержал другой.
"Похоже, капитуляция — лучший вариант для сохранения жизни всех этих несчастных солдат. Но это вряд ли устроит торговцев оружием, которые потеряют роскошные контракты", — отметил третий.
"Похоже, капитуляция — лучший вариант для сохранения жизни всех этих несчастных солдат. Но это вряд ли устроит торговцев оружием, которые потеряют роскошные контракты", — отметил третий.
"Это не проблема Запада, лучше договоритесь с Россией", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Пора искать выход из этой ситуации", — заключили читатели.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
"Пора искать выход из этой ситуации", — заключили читатели.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.