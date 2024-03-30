Найдены доказательства того, что Украина была полигоном фармкомпаний Запада

МАРИУПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Украина была одной из главных стран-полигонов, где при поддержке местных чиновников в интересах западных фармкомпаний проводили испытания препарата, который мог вызвать разные формы рака, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Их нашли в подвале больницы № 7 Мариуполя при восстановлении медучреждения. Препарат применяли на пациентах психиатрического отделения.Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Как следует из документов, этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и его применение создавало возможность развития разных форм рака, в том числе лимфатической и кроветворной систем, а также кожи.Как следует из документов, производителем препарата SB4 были компании Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсор исследования — южнокорейская Samsung Bioepis.Среди найденных бумаг — заявка компании "Квинтайлс Украина" (Quintiles Ukraine) на одобрение государственным экспертным центром Минздрава Украины и комиссии по вопросам этики при лечебно-профилактическом заведении о проведении клинических испытаний препарата SB4. Компанию создали как подразделение американской аутсорсинговой фармкомпании Quintiles Transnational.Согласно этой заявке, подписанной в феврале 2013 года, на тот момент на Украине планировалось испытывать препарат на 152 пациентах (в дальнейшем это число увеличилось до 180), а всего в мире — на почти 500 пациентах.Как следует из периодического дайджеста проекта SB4-G31-RA по испытанию препарата SB4, на ноябрь 2013 года для исследований было отобрано 777 пациентов, из них 285 — в Польше, 143 — на Украине, в Чехии (108), Болгарии (77), Литве (60), Республике Корея (37), Мексике (34), Венгрии (17), Колумбии (14) и Великобритании (2).Найденные в мариупольской больнице № 7 документы составлены в период с 2008 по 2016 год. Из результатов первичного осмотра видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий, причем исследования ставились и на младенцах в возрасте до года.В бумагах также упоминаются компании Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды).Кроме того, на месте нашли коробки с готовыми конвертами логистических компаний и контейнерами для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США.Также обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited.
МАРИУПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Украина была одной из главных стран-полигонов, где при поддержке местных чиновников в интересах западных фармкомпаний проводили испытания препарата, который мог вызвать разные формы рака, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Их нашли в подвале больницы № 7 Мариуполя при восстановлении медучреждения. Препарат применяли на пациентах психиатрического отделения.
Документы, обнаруженные в подвале психиатрической больницы №7 Мариуполя
Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Как следует из документов, этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и его применение создавало возможность развития разных форм рака, в том числе лимфатической и кроветворной систем, а также кожи.
Как следует из документов, производителем препарата SB4 были компании Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсор исследования — южнокорейская Samsung Bioepis.
Среди найденных бумаг — заявка компании "Квинтайлс Украина" (Quintiles Ukraine) на одобрение государственным экспертным центром Минздрава Украины и комиссии по вопросам этики при лечебно-профилактическом заведении о проведении клинических испытаний препарата SB4. Компанию создали как подразделение американской аутсорсинговой фармкомпании Quintiles Transnational.
Согласно этой заявке, подписанной в феврале 2013 года, на тот момент на Украине планировалось испытывать препарат на 152 пациентах (в дальнейшем это число увеличилось до 180), а всего в мире — на почти 500 пациентах.
Как следует из периодического дайджеста проекта SB4-G31-RA по испытанию препарата SB4, на ноябрь 2013 года для исследований было отобрано 777 пациентов, из них 285 — в Польше, 143 — на Украине, в Чехии (108), Болгарии (77), Литве (60), Республике Корея (37), Мексике (34), Венгрии (17), Колумбии (14) и Великобритании (2).
Документы, обнаруженные в подвале психиатрической больницы № 7 Мариуполя
Найденные в мариупольской больнице № 7 документы составлены в период с 2008 по 2016 год. Из результатов первичного осмотра видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий, причем исследования ставились и на младенцах в возрасте до года.
В бумагах также упоминаются компании Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.