"Друг России". Украина столкнулась с неожиданным врагом
Forbes назвал главной проблемой Украины республиканцев США, дружащих с Россией
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главная проблема Украины не в нехватке вооружения, а в том, что республиканцы из палаты представителей США "поддерживают Россию", пишет Forbes.
"Нехватка гаубиц — не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса. Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в палате представителей конгресса США, которые с октября начали блокировать дальнейшую американскую помощь Украине", — говорится в публикации.
"Нехватка гаубиц — не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса. Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в палате представителей конгресса США, которые с октября начали блокировать дальнейшую американскую помощь Украине", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что, лишившись американских боеприпасов, украинские военные стали выпускать не десять тысяч снарядов в день, а всего две тысячи.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
В начале февраля Боррель признал, что Европейский союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
В начале февраля Боррель признал, что Европейский союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.