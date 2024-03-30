https://ria.ru/20240330/ukraina-1936791404.html

"Друг России". Украина столкнулась с неожиданным врагом

"Друг России". Украина столкнулась с неожиданным врагом - РИА Новости, 30.03.2024

"Друг России". Украина столкнулась с неожиданным врагом

Главная проблема Украины не в нехватке вооружения, а в том, что республиканцы из палаты представителей США "поддерживают Россию", пишет Forbes. "Нехватка гаубиц РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T10:04

2024-03-30T10:04

2024-03-30T15:23

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главная проблема Украины не в нехватке вооружения, а в том, что республиканцы из палаты представителей США "поддерживают Россию", пишет Forbes. "Нехватка гаубиц — не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса. Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в палате представителей конгресса США, которые с октября начали блокировать дальнейшую американскую помощь Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что, лишившись американских боеприпасов, украинские военные стали выпускать не десять тысяч снарядов в день, а всего две тысячи. Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.В начале февраля Боррель признал, что Европейский союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.

https://ria.ru/20240330/berbok-1936782888.html

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