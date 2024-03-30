https://ria.ru/20240330/ukraina-1936787748.html

В США предупредили Киев об ударе с нового фронта

В США предупредили Киев об ударе с нового фронта - РИА Новости, 30.03.2024

В США предупредили Киев об ударе с нового фронта

Предложение Еврокомиссии обеспечить Украине еще год свободного доступа к единому европейскому рынку вызывает гнев многих стран ЕС, страдающих от захвата своих... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:44

2024-03-30T09:44

2024-03-30T16:25

в мире

украина

киев

польша

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Предложение Еврокомиссии обеспечить Украине еще год свободного доступа к единому европейскому рынку вызывает гнев многих стран ЕС, страдающих от захвата своих рынков ее продуктами, что может вылиться в блокирование вступления Киева в Евросоюз, пишет Foreign Policy."Это наиболее очевидно в соседствующей с Украиной Польше, которая изначально всячески поддерживала ее, но в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева, и главное, в отношении его членства в ЕС", — говорится в статье.Так, среди польских фермеров уже очень давно наблюдаются антиукраинские настроения, поддерживаемые остальным населением, напоминается в материале.Попытки Евросоюза помочь Украине, пишет автор, в конечном счете могут настроить против Киева группы с огромным политическим влиянием."В конце концов, вступление украинцев в ЕС зависит от поддержки Польши", — заключает FP.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935456015.html

https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html

https://radiosputnik.ru/20240221/polsha-1928670117.html

украина

киев

польша

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в мире, украина, киев, польша, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)