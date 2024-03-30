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В США предупредили Киев об ударе с нового фронта - РИА Новости, 30.03.2024
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09:44 30.03.2024 (обновлено: 16:25 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936787748.html
В США предупредили Киев об ударе с нового фронта
В США предупредили Киев об ударе с нового фронта - РИА Новости, 30.03.2024
В США предупредили Киев об ударе с нового фронта
Предложение Еврокомиссии обеспечить Украине еще год свободного доступа к единому европейскому рынку вызывает гнев многих стран ЕС, страдающих от захвата своих... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:44
2024-03-30T16:25
в мире
украина
киев
польша
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Предложение Еврокомиссии обеспечить Украине еще год свободного доступа к единому европейскому рынку вызывает гнев многих стран ЕС, страдающих от захвата своих рынков ее продуктами, что может вылиться в блокирование вступления Киева в Евросоюз, пишет Foreign Policy."Это наиболее очевидно в соседствующей с Украиной Польше, которая изначально всячески поддерживала ее, но в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева, и главное, в отношении его членства в ЕС", — говорится в статье.Так, среди польских фермеров уже очень давно наблюдаются антиукраинские настроения, поддерживаемые остальным населением, напоминается в материале.Попытки Евросоюза помочь Украине, пишет автор, в конечном счете могут настроить против Киева группы с огромным политическим влиянием."В конце концов, вступление украинцев в ЕС зависит от поддержки Польши", — заключает FP.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935456015.html
https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html
https://radiosputnik.ru/20240221/polsha-1928670117.html
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, польша, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Киев, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
В США предупредили Киев об ударе с нового фронта

FP: Польша в состоянии заблокировать вступление Украины в ЕС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Предложение Еврокомиссии обеспечить Украине еще год свободного доступа к единому европейскому рынку вызывает гнев многих стран ЕС, страдающих от захвата своих рынков ее продуктами, что может вылиться в блокирование вступления Киева в Евросоюз, пишет Foreign Policy.
"Это наиболее очевидно в соседствующей с Украиной Польше, которая изначально всячески поддерживала ее, но в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева, и главное, в отношении его членства в ЕС", — говорится в статье.
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"Они уже понимают". В США сообщили Украине ужасающие новости
24 марта, 12:44
Так, среди польских фермеров уже очень давно наблюдаются антиукраинские настроения, поддерживаемые остальным населением, напоминается в материале.
Попытки Евросоюза помочь Украине, пишет автор, в конечном счете могут настроить против Киева группы с огромным политическим влиянием.
"В конце концов, вступление украинцев в ЕС зависит от поддержки Польши", — заключает FP.
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Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов
4 февраля, 13:09
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Рабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Польше пригрозили Украине новыми ограничениями на ввоз сельхозпродукции
21 февраля, 11:17
 
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