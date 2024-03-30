https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html

На кладбищах в Европе множатся могилы погибших на Украине наемников

На кладбищах в Европе множатся могилы погибших на Украине наемников - РИА Новости, 30.03.2024

На кладбищах в Европе множатся могилы погибших на Украине наемников

На кладбищах в странах Европы появляется все больше могил наемников, погибших на Украине, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T07:06

2024-03-30T07:06

2024-03-30T10:10

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ВАРШАВА/ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости. На кладбищах в странах Европы появляется все больше могил наемников, погибших на Украине, сообщил корреспондент РИА Новости.Одна из них находится на военном кладбище в Варшаве. Там стоит большой черный гранитный памятник — квадратная плита с прорезанным в центре крестом. Место явно рассчитано на двоих, погибший покоится в левой части. Это уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения."Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец", — гласит подпись под фотографией молодого человека в камуфляже, при полной выкладке и с оружием.По данным СМИ, он погиб в результате взрыва мины-ловушки. Штыбер никогда не служил в армии, но был инструктором по стрельбе. Приехал на Украину в марте 2022 года. Смерть настигла его в том же году 22 ноября.В разное время в польских медиа появлялись отрывочные сведения о гражданах страны, погибших на Украине. Так, Томаш Валентек, ушедший из жизни от осколков танкового снаряда, ранее был профессиональным бойцом ММА. В феврале 2022-го он присоединился к Международному легиону.В ночь с 4 на 5 декабря 2022 года на Украине погибли еще двое бойцов Международного легиона из Польши: Януш Шеремета и Кшиштоф Тыфель. Последнему было более 40 лет, он не имел военного опыта. Седьмого марта Тыфель прибыл в тренировочный лагерь в районе Львова. Несколько дней спустя российская артиллерия нанесла по нему ракетный удар. Шеремет же успел доехать до зоны боевых действий. На момент гибели он был командиром взвода.Во Франции находится недавняя могила — на небольшом кладбище Кран-Жеврье в пригороде Анси, департамент Верхняя Савойя, в глубине. На небольшом простом обелиске только имя — Давид Донш — и годы жизни "1972-2023". По официальным данным, место его смерти — Украина, в Анси его кремировали.На месте захоронения праха не упоминаются место смерти или факт участия в боевых действиях, но, согласно сайту французского военного аналитика Николя Чинквини, который занимается поиском информации о воюющих французах, Давид Донш — бывший военнослужащий, который приехал на Украину в августе 2022 года. Он погиб под Донецком 7 февраля 2023-го во время боя в составе неонацистского батальона "Сич". Аналитик разместил фотографию военного и скриншот публикации в Instagram*, посвященной французу после его смерти. Французский сайт, где публикуют данные из свидетельств о смерти, подтверждает, что Донш умер на Украине 7 февраля 2023 года.Видео еще одной могилы во Франции опубликовала в Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Там похоронен Андреас Галлоцци, 22-летний француз из города Дижон. Фотографии на захоронении и его оформление однозначно указывают на участие в боевых действиях на Украине. По данным СМИ, он погиб в феврале 2023-го в ЛНР. Его родители уверяют, что "очень гордятся" сыном, его мать даже поехала на Майдан в Киеве, чтобы почтить память покойного через год после смерти.Как сообщали французские СМИ, на Украине погибли восемь наемников из разных регионов Франции, помимо двух "гуманитариев" и трех журналистов. Некоторые из них, в том числе 32-летний Уилфрид Блерио, были близки к нацистским движениям. На его форме до смерти в июне 2022 года на фронте в Харькове был изображен герб "дивизии мизантропов" — украинской нацистской организации.Большинство из этих восьми французских наемников были молоды и не имели военного опыта. Двадцатилетний Адриен Дюге-Лейуд погиб в Харькове в июне 2022-го. Его родители уверяют, что их сын ушел воевать, "чтобы быть полезным". У 30-летнего Кевина Дэвида был небольшой военный опыт. За несколько дней до смерти он заявил, что уехал воевать на Украину "за деньги". Он погиб в Артемовске в марте 2023 года. Тридцатилетний парижанин Себастьен Ланде до поездки на Украину служил во французской армии как десантник в Ираке и Сирии. Он погиб в июле 2023-го недалеко от Изюма. Что касается двух французских "гуманитариев", убитых на Украине во время их работы в швейцарской НПО "протестантская взаимопомощь", то их история, по-видимому, свидетельствует о том, что они были военнослужащими. Сын одного из них, Кристофер, объяснил радио Europe 1, что его отец всю жизнь служил военным во французском иностранном легионе, был русского происхождения и проходил военную службу на Украине во времена СССР. Он утверждает, что родственник "использовал военный опыт для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, предназначенных для мирных жителей". Министерство иностранных дел Франции дает мало информации о погибших наемниках и не публикует их имен. Места, где они похоронены, также не разглашаются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240123/naemnik-1922921365.html

https://ria.ru/20231116/donbass-1909796817.html

https://ria.ru/20240208/naemniki-1926061109.html

https://ria.ru/20240320/naemniki-1934476073.html

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