https://ria.ru/20240330/ukraina-1936774958.html

В Крыму заявили, что Украина скоро попросит мира

В Крыму заявили, что Украина скоро попросит мира - РИА Новости, 30.03.2024

В Крыму заявили, что Украина скоро попросит мира

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина скоро попросит мира, но его условия вряд ли устроят Россию. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T06:43

2024-03-30T06:43

2024-03-30T06:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина скоро попросит мира, но его условия вряд ли устроят Россию. "Мое мнение, дело идет к тому, что в ближайшее время Украина попросит мира. Но это не тот мир, который нужен нам, который нас устроит. Нам нужен мир, который будет гарантировать безопасность России. Наш президент об этом четко и однозначно заявил", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, нынешний киевский режим не в состоянии соблюдать никакие гарантии безопасности. "Они способны только плодить новые версии "Минских соглашений", подписывать один за другим договоры, условия которых они заведомо не собираются соблюдать. Всё это мы уже проходили: сегодня подписали договор, а завтра к нам их дрон прилетел? После чего украинские СМИ начинают петь заученную песню про "вы сами себя бомбите", а их западные спонсоры играют в "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу". Нам что в такой ситуации делать, принимать зеркальные меры? Но мы-то ведь соблюдаем все законы и обязательства. Зачем нам себя ими связывать, если наши, с позволения сказать, "партнеры" никакими взятыми на себя обязательствами себя связанными не считают?" - сказал глава парламента. По его мнению, мир на Украине должен быть обусловлен победой России, которая бы гарантировала безопасность Белгороду, Брянску, Воронежу, Крыму, Херсону, Запорожью, Донбассу. "Нам не нужны территории, у России их достаточно. Нам не нужны как часть нашего Русского мира повернутые на нацизме люди. Для нас опасен сам киевский режим. Если мы не излечим эту болезнь вдоль наших рубежей, не удалим её метастазы, она будет проявляться снова и снова, прогрессировать", - считает Константинов. "Поэтому, безусловно, важнейшим условием будущего мирового порядка является отстранение от власти всех, кто сегодня представляет преступный, нацистский киевский режим, у кого руки по локоть в крови русских солдат и своих граждан", - добавил глава парламента.

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933409583.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240316/krym-1933402034.html

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россия, украина, белгород, владимир константинов, в мире