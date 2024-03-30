https://ria.ru/20240330/ukraina-1936772026.html

В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ

В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2024

В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ

Свет и вода пропали в некоторых районах Одессы, сообщило украинское издание "Думская". РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T05:01

2024-03-30T05:01

2024-03-30T05:06

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Свет и вода пропали в некоторых районах Одессы, сообщило украинское издание "Думская". "В некоторых районах города пропал свет... У некоторых также пропала вода", - говорится в сообщениях в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в субботу в Одесской области была объявлена воздушная тревога, позже она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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