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В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ
В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2024
В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ
Свет и вода пропали в некоторых районах Одессы, сообщило украинское издание "Думская". РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T05:01
2024-03-30T05:01
2024-03-30T05:06
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Свет и вода пропали в некоторых районах Одессы, сообщило украинское издание "Думская". "В некоторых районах города пропал свет... У некоторых также пропала вода", - говорится в сообщениях в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в субботу в Одесской области была объявлена воздушная тревога, позже она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ
"Думская": в некоторых районах Одессы пропали электричество и вода