https://ria.ru/20240330/ukraina-1936765629.html

В Крыму допустили признание Украины страной-террористом

В Крыму допустили признание Украины страной-террористом - РИА Новости, 30.03.2024

В Крыму допустили признание Украины страной-террористом

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что озвученные следствием факты всё отчетливее указывают на причастность киевских... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T01:27

2024-03-30T01:27

2024-03-30T01:27

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

заур смирнов

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что озвученные следствием факты всё отчетливее указывают на причастность киевских властей к организации теракта в концертном зале "Крокус сити холл", он также выразил мнение, что в случае подтверждения этой версии нынешний украинский режим следует признать террористическим. Ранее СК РФ сообщил, что террористы после преступления в "Крокусе" поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением, следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта. "Нет сомнений, что скоро из показаний террористов мы узнаем и имена заказчиков этого преступления, но, как бы это грустно ни звучало, уже озвученные факты всё отчетливее указывают на причастность к этому преступлению представителей киевского режима", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, если подтвердится причастность киевского режима к организации теракта, то Украину следует объявить страной-террористом. "Террористический режим Зеленского, именно так его нужно называть. Если следствием будет доказана причастность Зеленского и его окружения к теракту в "Крокусе", то это будет означать, что Зеленский - террорист, что может поставить под сомнение возможность переговоров с ним", - подчеркнул Смирнов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент добавил, что всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Также Бортников утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, следует ли признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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