Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 30.03.2024 (обновлено: 14:58 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936765147.html
Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму
Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму - РИА Новости, 30.03.2024
Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму
Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины",... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T01:15
2024-03-30T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
ефим фикс
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926570_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_632584298636edaff678fee1c75b7dad.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму. В интервью обозревателю Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что в настоящее время ракеты "не находятся на территории Украины". При этом Зеленский отметил, что планирует применять ATACMS для ударов по аэродромам в Крыму. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности для нанесения ударов по Крымскому мосту. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ранее в марте призвал киевские власти в случае атак на полуостров помнить об эффекте бумеранга. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240319/atacms-1934207597.html
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74f919da945e604cf9e65cf5be632a58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, ефим фикс, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Ефим Фикс, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму

Президент Украины Зеленский заявил о желании бить ракетами ATACMS по Крыму

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму.
В интервью обозревателю Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что в настоящее время ракеты "не находятся на территории Украины". При этом Зеленский отметил, что планирует применять ATACMS для ударов по аэродромам в Крыму.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Депутат Госдумы предупредил о последствиях передачи ATACMS Украине
19 марта, 12:47
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности для нанесения ударов по Крымскому мосту.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ранее в марте призвал киевские власти в случае атак на полуостров помнить об эффекте бумеранга.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ
Вчера, 23:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЕфим ФиксСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала