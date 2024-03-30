https://ria.ru/20240330/ukraina-1936765147.html

Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму

Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму - РИА Новости, 30.03.2024

Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму

Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины",... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T01:15

2024-03-30T01:15

2024-03-30T14:58

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму. В интервью обозревателю Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что в настоящее время ракеты "не находятся на территории Украины". При этом Зеленский отметил, что планирует применять ATACMS для ударов по аэродромам в Крыму. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности для нанесения ударов по Крымскому мосту. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ранее в марте призвал киевские власти в случае атак на полуостров помнить об эффекте бумеранга. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240319/atacms-1934207597.html

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, ефим фикс, сергей лавров, нато, министерство обороны сша