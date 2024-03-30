https://ria.ru/20240330/ukraina-1936764989.html

Зеленский впервые допустил переговоры до выхода на границы 1991 года

Зеленский впервые допустил переговоры до выхода на границы 1991 года - РИА Новости, 30.03.2024

Зеленский впервые допустил переговоры до выхода на границы 1991 года

Переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года, следует из заявления президента страны Владимира Зеленского в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T01:13

2024-03-30T01:13

2024-03-30T09:16

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года, следует из заявления президента страны Владимира Зеленского в интервью телеканалу CBS News."Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен: когда он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) потеряет то, что он захватил начиная с 2022 года, он <...> будет готов к диалогу", — сказал он.При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html

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