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Зеленский впервые допустил переговоры до выхода на границы 1991 года - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 30.03.2024 (обновлено: 09:16 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936764989.html
Зеленский впервые допустил переговоры до выхода на границы 1991 года
Зеленский впервые допустил переговоры до выхода на границы 1991 года - РИА Новости, 30.03.2024
Зеленский впервые допустил переговоры до выхода на границы 1991 года
Переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года, следует из заявления президента страны Владимира Зеленского в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T01:13
2024-03-30T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года, следует из заявления президента страны Владимира Зеленского в интервью телеканалу CBS News."Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен: когда он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) потеряет то, что он захватил начиная с 2022 года, он &lt;...&gt; будет готов к диалогу", — сказал он.При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, дмитрий песков, москва, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Киев
Зеленский впервые допустил переговоры до выхода на границы 1991 года

Зеленский впервые допустил переговоры с РФ до выхода ВСУ на границы 1991 года

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года, следует из заявления президента страны Владимира Зеленского в интервью телеканалу CBS News.
"Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен: когда он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) потеряет то, что он захватил начиная с 2022 года, он <...> будет готов к диалогу", — сказал он.
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При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковМоскваКиев
 
 
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