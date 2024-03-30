https://ria.ru/20240330/tuman-1936838357.html

Жителей Сочи предупредили о сильном тумане

Жителей Сочи предупредили о сильном тумане - РИА Новости, 30.03.2024

Жителей Сочи предупредили о сильном тумане

Сильный туман с видимость местами до 200-400 метров ожидается в Сочи из-за резкого изменения погоды, сообщает администрация города. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:03

2024-03-30T16:03

2024-03-30T16:04

общество

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/68/1557886874_0:48:3470:2000_1920x0_80_0_0_769c7c33ea992b7d3f9397f92fbdd309.jpg

СОЧИ, 30 мар — РИА Новости. Сильный туман с видимость местами до 200-400 метров ожидается в Сочи из-за резкого изменения погоды, сообщает администрация города. В пятницу и первую половину дня субботы в Сочи после холодных и дождливый дней в начале недели установилась солнечная теплая погода до 19 градусов тепла. После обеда в субботу в социальных сетях стали появляться видео с туманом, медленно покрывающим город. "В Сочи прогнозируют туман. До конца суток 30 марта на участке Магри-Веселое ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров, местами 200-400 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

https://ria.ru/20240330/gidy-1931657056.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сочи