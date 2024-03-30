https://ria.ru/20240330/tuman-1936838357.html
Жителей Сочи предупредили о сильном тумане
Жителей Сочи предупредили о сильном тумане - РИА Новости, 30.03.2024
Жителей Сочи предупредили о сильном тумане
Сильный туман с видимость местами до 200-400 метров ожидается в Сочи из-за резкого изменения погоды, сообщает администрация города. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:03
2024-03-30T16:03
2024-03-30T16:04
общество
сочи
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СОЧИ, 30 мар — РИА Новости. Сильный туман с видимость местами до 200-400 метров ожидается в Сочи из-за резкого изменения погоды, сообщает администрация города. В пятницу и первую половину дня субботы в Сочи после холодных и дождливый дней в начале недели установилась солнечная теплая погода до 19 градусов тепла. После обеда в субботу в социальных сетях стали появляться видео с туманом, медленно покрывающим город. "В Сочи прогнозируют туман. До конца суток 30 марта на участке Магри-Веселое ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров, местами 200-400 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб.
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общество, сочи
Жителей Сочи предупредили о сильном тумане
Власти Сочи предупредили жителей о сильном тумане с видимостью до 200-400 метров
СОЧИ, 30 мар — РИА Новости.
Сильный туман с видимость местами до 200-400 метров ожидается в Сочи из-за резкого изменения погоды, сообщает администрация
города.
В пятницу и первую половину дня субботы в Сочи после холодных и дождливый дней в начале недели установилась солнечная теплая погода до 19 градусов тепла. После обеда в субботу в социальных сетях стали появляться видео с туманом, медленно покрывающим город.
"В Сочи прогнозируют туман. До конца суток 30 марта на участке Магри-Веселое ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров, местами 200-400 метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб.