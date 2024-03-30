https://ria.ru/20240330/trevoga-1936886032.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.03.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T23:32
2024-03-30T23:32
2024-03-30T23:32
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 23.01 мск сигнал тревоги был объявлен в Киевской области, спустя три минуты - в Днепропетровской. В 23.10 тревога прозвучала в Николаевской области, в 23.11 - в Кировоградской, в 23.21 - в Одесской. Ранее о взрывах в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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в мире, украина, россия, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской и еще 4 областях