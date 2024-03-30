https://ria.ru/20240330/trevoga-1936812867.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.03.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T12:50

2024-03-30T12:50

2024-03-30T12:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях Украины, она звучит до сих пор. В Киеве и Киевской области тревога была объявлена в 12.19. Ориентировочно в это же время она распространилась на Житомирскую, Винницкую и Черниговские области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, киев, черниговская область, украина