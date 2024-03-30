https://ria.ru/20240330/terakt-1936876006.html

Пострадавшая при теракте в "Крокусе" поблагодарила охранника за спасение

Пострадавшая при теракте в "Крокусе" поблагодарила охранника за спасение - РИА Новости, 30.03.2024

Пострадавшая при теракте в "Крокусе" поблагодарила охранника за спасение

Пострадавшая при теракте в "Крокусе", получившая в подарок билеты на музыкальный концерт ко дню рождения, поблагодарила охранника за спасение, рассказала она в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T20:58

2024-03-30T20:58

2024-03-30T20:58

теракт в "крокус сити холле"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей прокофьев

михаил мурашко

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пострадавшая при теракте в "Крокусе", получившая в подарок билеты на музыкальный концерт ко дню рождения, поблагодарила охранника за спасение, рассказала она в ходе концерта у "Крокус Сити Холла". "Мы выжили благодаря охраннику Осанушкову Алексею, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел нас оттуда. Благодарна ему то, что не оставил моих детей без мамы, благодарна также Алексею Голованову, который вытащил меня из дыма, когда я упала, когда мы бежали спасаться, я упала и потеряла сознание, он меня вытащил", - рассказала пострадавшая Наталья Владимировна. Она поблагодарила сотрудников ДПС, которые помогли ей, когда она по дороге упала в обморок, а также врачей городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева и психологов. Наталью Владимировну выписали из больницы в её день рождения, а ранее она получила билет на концерт музыкальной группы "Пикник" именно к этому празднику. В субботу концерт у "Крокус сити холла" начался в 19.52 мск. Сначала память погибших почтили минутой молчания. Затем на сцену вышел Валерий Гергиев, оркестр под его управлением исполнил отрывки из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева. На здании " Крокуса " под музыку транслировались портреты погибших при теракте. Концерт проходит на девятый день трагедии. На протяжении всего дня к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтить память погибших сегодня приходили не только рядовые граждане, но и послы иностранных государств. Ранее в субботу представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций приняли участие в акции памяти жертв теракта у " Крокус сити холла". Среди участников церемонии были послы США и стран ЕС, в том числе Германии, Италии, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии, Палестины, Египта, Алжира и других. Кроме того, цветы возложили представители ООН, ЕАЭС и других международных организаций. Днем в небо запустили белые воздушные шары, а пришедшим раздавали бумажных журавлей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в " Крокусе ", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Белые воздушные шары в память о погибших в "Крокусе" Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в «Крокусе» на девятый день со дня трагедии. 2024-03-30T20:58 true PT0M19S

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей прокофьев, михаил мурашко, происшествия