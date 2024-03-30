https://ria.ru/20240330/terakt-1936868419.html

У "Крокуса" объявили минуту молчания

У "Крокуса" объявили минуту молчания - РИА Новости, 30.03.2024

У "Крокуса" объявили минуту молчания

Минута молчания объявлена у "Крокус сити холла" перед концертом в память о погибших при теракте. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T19:58

2024-03-30T19:58

2024-03-30T21:58

россия

валерий гергиев

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минута молчания объявлена у "Крокус сити холла" перед концертом в память о погибших при теракте. Затем музыканты под управлением Валерия Гергиева дали концерт. На площадке перед сценой из сотен свечей составлены фигуры трех журавлей. Концерт прошел на девятый день трагедии. На протяжении всего дня к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтить память погибших сегодня приходили не только рядовые граждане, но и послы иностранных государств. Ранее в субботу представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций приняли участие в акции памяти жертв теракта у "Крокус сити холла". Среди участников церемонии были послы США и стран ЕС, в том числе Германии, Италии, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии, Палестины, Египта, Алжира и других. Кроме того, цветы возложили представители ООН, ЕАЭС и других международных организаций. Днем в небо запустили белые воздушные шары, а пришедшим раздавали бумажных журавлей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935789673.html

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Минута молчания в память о погибших в теракте перед выступлением оркестра у "Крокус Сити Холла" Минута молчания в память о погибших в теракте объявлена перед выступлением симфонического оркестра у "Крокус сити холла" 2024-03-30T19:58 true PT0M15S

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россия, валерий гергиев, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, происшествия