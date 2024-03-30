https://ria.ru/20240330/terakt-1936864453.html

У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта

У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта - РИА Новости, 31.03.2024

У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта

Фигуры журавлей, составленные из свечей, зажгли вечером у стен "Крокус сити холла" в память о погибших при теракте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-30T19:26

2024-03-30T19:26

2024-03-31T00:53

россия

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фигуры журавлей, составленные из свечей, зажгли вечером у стен "Крокус сити холла" в память о погибших при теракте, передает корреспондент РИА Новости. В субботу, на девятый день трагедии у народного мемориала пройдет благотворительный концерт. На протяжении всего дня к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтить память погибших сегодня приходили не только рядовые граждане, но и послы иностранных государств. Ранее в субботу представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций приняли участие в акции памяти жертв теракта у "Крокус сити холла". Среди участников церемонии были послы США и стран ЕС, в том числе Германии, Италии, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии, Палестины, Египта, Алжира и других. Кроме того, цветы возложили представители ООН, ЕАЭС и других международных организаций. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Фигуры журавлей из свечей у стен "Крокус Сити Холла" в память о погибших при теракте Составленные из свечей фигуры журавлей зажгли вечером у стен "Крокус сити холла" в память о погибших при теракте 2024-03-30T19:26 true PT0M23S

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россия, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия