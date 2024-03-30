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У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта - РИА Новости, 31.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:26 30.03.2024 (обновлено: 00:53 31.03.2024)
https://ria.ru/20240330/terakt-1936864453.html
У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта
У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта - РИА Новости, 31.03.2024
У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта
Фигуры журавлей, составленные из свечей, зажгли вечером у стен "Крокус сити холла" в память о погибших при теракте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-30T19:26
2024-03-31T00:53
россия
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фигуры журавлей, составленные из свечей, зажгли вечером у стен "Крокус сити холла" в память о погибших при теракте, передает корреспондент РИА Новости. В субботу, на девятый день трагедии у народного мемориала пройдет благотворительный концерт. На протяжении всего дня к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтить память погибших сегодня приходили не только рядовые граждане, но и послы иностранных государств. Ранее в субботу представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций приняли участие в акции памяти жертв теракта у "Крокус сити холла". Среди участников церемонии были послы США и стран ЕС, в том числе Германии, Италии, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии, Палестины, Египта, Алжира и других. Кроме того, цветы возложили представители ООН, ЕАЭС и других международных организаций. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Фигуры журавлей из свечей у стен "Крокус Сити Холла" в память о погибших при теракте
Составленные из свечей фигуры журавлей зажгли вечером у стен "Крокус сити холла" в память о погибших при теракте
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россия, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта

У здания "Крокуса" выложили фигуры журавлей из свечей в память о жертвах теракта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фигуры журавлей, составленные из свечей, зажгли вечером у стен "Крокус сити холла" в память о погибших при теракте, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу, на девятый день трагедии у народного мемориала пройдет благотворительный концерт.
Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Девушка кладет мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Комсомольском парке в Севастополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 16
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

Цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле памятника героям обороны Красного Царицына в Волгограде в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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7 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский возлагают цветы на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 16
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

Женщина у стихийного мемориала возле российского консульства в Тирасполе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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9 из 16
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 16
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
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12 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

Молодые люди возлагают цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Женщина у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Цветы и игрушки на стихийном мемориале на площади имени Ленина в Новосибирске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

Люди зажигают свечи памяти в Донецке в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 16

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 16

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
12 из 16

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 16

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 16

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16
На протяжении всего дня к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтить память погибших сегодня приходили не только рядовые граждане, но и послы иностранных государств.
Ранее в субботу представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций приняли участие в акции памяти жертв теракта у "Крокус сити холла". Среди участников церемонии были послы США и стран ЕС, в том числе Германии, Италии, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии, Палестины, Египта, Алжира и других. Кроме того, цветы возложили представители ООН, ЕАЭС и других международных организаций.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМихаил МурашкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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