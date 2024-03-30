https://ria.ru/20240330/terakt-1936830358.html

Страны СНГ решительно осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Страны СНГ решительно осудили теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 30.03.2024

Страны СНГ решительно осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Все страны СНГ решительно осуждают бесчеловечный, чудовищный и варварский теракт в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости замгенсека Содружества Ильхом... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:14

2024-03-30T15:14

2024-03-30T15:14

теракт в "крокус сити холле"

россия

ильхом нематов

снг

в мире

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Все страны СНГ решительно осуждают бесчеловечный, чудовищный и варварский теракт в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости замгенсека Содружества Ильхом Нематов. "Все страны СНГ решительно осуждают бесчеловечный, чудовищный, варварский теракт в отношении мирных людей", - сказал Нематов после возложения цветов к мемориалу у "Крокуса", чтобы почтить память жертв теракта. Он добавил, что вчера состоялось заседание Экономического совета СНГ. "Выразили глубочайшие соболезнования российскому народу и семьям погибшим. Выразили уверенность, что организаторы, а особенно заказчики найдутся и понесут наказание, которое они заслуживают по закону Российской Федерации", - заключил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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россия, ильхом нематов, снг, в мире, московская область (подмосковье), крокус сити холл