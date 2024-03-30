https://ria.ru/20240330/terakt-1936827580.html

Белые шары запустили в небо в память о погибших в теракте в "Крокусе"

Белые шары запустили в небо в память о погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024

Белые шары запустили в небо в память о погибших в теракте в "Крокусе"

Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в теракте в "Крокус сити холле" на девятый день со дня трагедии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T14:57

2024-03-30T14:57

2024-03-30T15:04

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в теракте в "Крокус сити холле" на девятый день со дня трагедии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств, в том числе послы США и стран ЕС, возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта 22 марта, расположенному около подмосковного "Крокус сити холла". Церемония прошла на девятый день трагедии. В ней приняли участие послы несколько десятков стран, в том числе недружественных РФ. В частности, присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Кроме того, цветы возложили представители международных организаций. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

московская область (подмосковье)

россия

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Белые воздушные шары в память о погибших в "Крокусе" Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в «Крокусе» на девятый день со дня трагедии. 2024-03-30T14:57 true PT0M19S

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крокус сити холл, московская область (подмосковье), россия