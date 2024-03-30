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В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:14 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/terakt-1936793233.html
В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"
В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за десять дней до теракта в концерном зале "Крокус сити холл" Владимир Зеленский опубликовал... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T10:14
2024-03-30T10:14
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
крокус сити холл
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за десять дней до теракта в концерном зале "Крокус сити холл" Владимир Зеленский опубликовал у себя в соцсетях угрозы в адрес России, пообещав, что россияне "почувствуют потери". Ранее СК РФ сообщил, что террористы после преступления в "Крокусе" поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением, следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта. "Уверен, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта в "Крокусе". Но я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта – ровно за десять дней до теракта, в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский тогда заявил, что они нанесут "российскому государству ответные потери", которые россияне "почувствуют". "Тогда Зеленский в своем видеообращении сказал, что "российское государство будет терять", что лично я расцениваю как угрозу или анонс предстоящего террористического акта", - сказал депутат. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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россия, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, крокус сити холл, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Крокус Сити Холл, В мире
В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"

Шеремет заявил об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за десять дней до теракта в концерном зале "Крокус сити холл" Владимир Зеленский опубликовал у себя в соцсетях угрозы в адрес России, пообещав, что россияне "почувствуют потери".
Ранее СК РФ сообщил, что террористы после преступления в "Крокусе" поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением, следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта.
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"Уверен, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта в "Крокусе". Но я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта – ровно за десять дней до теракта, в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский тогда заявил, что они нанесут "российскому государству ответные потери", которые россияне "почувствуют".
"Тогда Зеленский в своем видеообращении сказал, что "российское государство будет терять", что лично я расцениваю как угрозу или анонс предстоящего террористического акта", - сказал депутат.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметКрокус Сити ХоллВ мире
 
 
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