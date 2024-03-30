https://ria.ru/20240330/tadzhikistan-1936834598.html

Таджикистан усилил работу с мигрантами для недопущения их вербовки

Таджикистан усилил работу с мигрантами для недопущения их вербовки - РИА Новости, 30.03.2024

Таджикистан усилил работу с мигрантами для недопущения их вербовки

Таджикистан после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" усилил разъяснительную работу с трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечения в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:44

2024-03-30T15:44

2024-03-30T15:44

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ДУШАНБЕ, 30 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" усилил разъяснительную работу с трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечения в экстремистские сообщества, сообщила РИА Новости заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири. "Власти Таджикистана усилили разъяснительную и профилактическую работу с трудовыми мигрантами после теракта в "Крокус сити холле" 22 марта, для недопущения их вовлечения в экстремистские сообщества в различных странах, где есть наши мигранты, особенно в России, а также в самой стране", - сказала она. Замминистра отметила, что такая работа велась всегда, но была усилена после теракта в Подмосковье. "Особенно сейчас, когда экстремисты усиленно используют разные социальные сети для вербовки трудовых мигрантов", - сказала Нодири. По ее словам, также фиксируются жалобы на предвзятое отношение и оскорбления по отношению к легально работающим трудовым мигрантам. Замминистра подчеркнула, что в нынешней ситуации очень важно бороться не с мигрантами, а с преступниками. В настоящее время в Таджикистане уменьшилось число мигрантов, желающих выехать в Россию: как сообщили РИА Новости в несколько кассах по продаже авиабилетов в городе Душанбе, у них снизилась продажа авиабилетов в российские города. "В среднем мы сейчас продаем до 30 билетов (в день – ред.) меньше, чем до 22 марта, переделывают на другие даты и невозвратные билеты", - сказал один из собеседников агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/verbovka-1935470967.html

https://ria.ru/20240324/migranty-1935398733.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

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