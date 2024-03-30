https://ria.ru/20240330/ssha-1936774754.html
В Госдуме допустили, что кураторы теракта в "Крокусе" находятся в США
В Госдуме допустили, что кураторы теракта в "Крокусе" находятся в США - РИА Новости, 30.03.2024
В Госдуме допустили, что кураторы теракта в "Крокусе" находятся в США
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев допустил, что кураторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" могут находиться в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T06:41
2024-03-30T06:41
2024-03-30T06:41
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
леонид ивлев
владимир путин
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев допустил, что кураторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" могут находиться в Вашингтоне. Ранее СК РФ сообщил, что террористы после преступления в "Крокусе" поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением, следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта. "Это только первые признательные показания исполнителей теракта. Уверен, следствие еще назовет россиянам фамилии киевских организаторов, а потом - и их заокеанских кураторов", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, как бы США не навязывали остальному миру версию причастности к теракту в "Крокусе" ИГ(запрещенная в РФ террористическая организация), кураторы террористического акта "могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на их лицемерные соболезнования" . Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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россия, украина, брянская область, леонид ивлев, владимир путин, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, В мире
В Госдуме допустили, что кураторы теракта в "Крокусе" находятся в США
Депутат Госдумы Ивлев допустил, что кураторы теракта в "Крокусе" находятся в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев допустил, что кураторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" могут находиться в Вашингтоне.
Ранее СК РФ сообщил, что террористы после преступления в "Крокусе" поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением, следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта.
"Это только первые признательные показания исполнителей теракта. Уверен, следствие еще назовет россиянам фамилии киевских организаторов, а потом - и их заокеанских кураторов", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, как бы США не навязывали остальному миру версию причастности к теракту в "Крокусе" ИГ(запрещенная в РФ террористическая организация), кураторы террористического акта "могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на их лицемерные соболезнования" .
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС
, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко
сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области
. Президент России Владимир Путин
сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников
отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США
, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.