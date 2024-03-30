https://ria.ru/20240330/ssha-1936763967.html

Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины

Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины - РИА Новости, 30.03.2024

Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины

Защита гражданина России Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T00:42

2024-03-30T00:42

2024-03-30T05:15

сша

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александр винник

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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Защита гражданина России Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и рассчитывает добиться наилучших условий сделки для россиянина, заявил в пятницу РИА Новости адвокат Винника Аркадий Бух."Мы ведем переговоры о признании вины. Мы заинтересованы в том, чтобы получить наилучшее предложение от правительства (США)", - сказал по телефону Бух.Юрист добавил, что очередное слушание по делу Винника назначено на 3 мая в Сан-Франциско.Рассмотрение дела россиянина по существу, изначально запланированное на февраль текущего года, ранее было перенесено на сентябрь.

https://ria.ru/20240316/antonov-1933394678.html

https://ria.ru/20240328/ekstraditsiya-1936288327.html

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сан-франциско

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сша, в мире, россия, александр винник, сан-франциско