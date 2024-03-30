Рейтинг@Mail.ru
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 30.03.2024 (обновлено: 05:15 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ssha-1936763967.html
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины - РИА Новости, 30.03.2024
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины
Защита гражданина России Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T00:42
2024-03-30T05:15
сша
в мире
россия
александр винник
сан-франциско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9a17a7273852e94811f4ab939b2990a9.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Защита гражданина России Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и рассчитывает добиться наилучших условий сделки для россиянина, заявил в пятницу РИА Новости адвокат Винника Аркадий Бух."Мы ведем переговоры о признании вины. Мы заинтересованы в том, чтобы получить наилучшее предложение от правительства (США)", - сказал по телефону Бух.Юрист добавил, что очередное слушание по делу Винника назначено на 3 мая в Сан-Франциско.Рассмотрение дела россиянина по существу, изначально запланированное на февраль текущего года, ранее было перенесено на сентябрь.
https://ria.ru/20240316/antonov-1933394678.html
https://ria.ru/20240328/ekstraditsiya-1936288327.html
сша
россия
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_16956bc6d8a3dc10f24260099faf306d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, россия, александр винник, сан-франциско
США, В мире, Россия, Александр Винник, Сан-Франциско
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины

Адвокат: защита Винника ведет переговоры о признании вины для лучшей сделки

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Защита гражданина России Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и рассчитывает добиться наилучших условий сделки для россиянина, заявил в пятницу РИА Новости адвокат Винника Аркадий Бух.
"Мы ведем переговоры о признании вины. Мы заинтересованы в том, чтобы получить наилучшее предложение от правительства (США)", - сказал по телефону Бух.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Анатолий Антонов: американцы нас постоянно обманывают
16 марта, 08:00
Юрист добавил, что очередное слушание по делу Винника назначено на 3 мая в Сан-Франциско.
Рассмотрение дела россиянина по существу, изначально запланированное на февраль текущего года, ранее было перенесено на сентябрь.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Москву из США доставили россиянина, обвиняемого в истязании дочери
28 марта, 03:00
 
СШАВ миреРоссияАлександр ВинникСан-Франциско
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала