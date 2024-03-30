https://ria.ru/20240330/ssha-1936763967.html
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины - РИА Новости, 30.03.2024
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины
Защита гражданина России Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T00:42
2024-03-30T00:42
2024-03-30T05:15
сша
в мире
россия
александр винник
сан-франциско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9a17a7273852e94811f4ab939b2990a9.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Защита гражданина России Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и рассчитывает добиться наилучших условий сделки для россиянина, заявил в пятницу РИА Новости адвокат Винника Аркадий Бух."Мы ведем переговоры о признании вины. Мы заинтересованы в том, чтобы получить наилучшее предложение от правительства (США)", - сказал по телефону Бух.Юрист добавил, что очередное слушание по делу Винника назначено на 3 мая в Сан-Франциско.Рассмотрение дела россиянина по существу, изначально запланированное на февраль текущего года, ранее было перенесено на сентябрь.
https://ria.ru/20240316/antonov-1933394678.html
https://ria.ru/20240328/ekstraditsiya-1936288327.html
сша
россия
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_16956bc6d8a3dc10f24260099faf306d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, александр винник, сан-франциско
США, В мире, Россия, Александр Винник, Сан-Франциско
Защита россиянина Винника ведет переговоры о признании вины
Адвокат: защита Винника ведет переговоры о признании вины для лучшей сделки