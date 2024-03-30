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Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936831968.html
Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО
Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО - РИА Новости, 30.03.2024
Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО
Российские военные за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MARS II из Германии и Vampire из Чехии,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:24
2024-03-30T15:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MARS II из Германии и Vampire из Чехии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "За неделю уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MARS II производства ФРГ, Vampire чешского производства и "Град", пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав-Н" и "Буковель-AD", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, германия, чехия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Чехия, Россия
Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО

МО: ВС РФ за неделю уничтожили 4 боевые машины РСЗО, в том числе MARS II

© Фото : Markus RauchenbergerРеактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии
Реактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : Markus Rauchenberger
Реактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MARS II из Германии и Vampire из Чехии, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"За неделю уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MARS II производства ФРГ, Vampire чешского производства и "Град", пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав-Н" и "Буковель-AD", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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