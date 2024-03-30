https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936831968.html

Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО

Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО - РИА Новости, 30.03.2024

Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО

Российские военные за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MARS II из Германии и Vampire из Чехии,... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:24

2024-03-30T15:24

2024-03-30T15:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MARS II из Германии и Vampire из Чехии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "За неделю уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MARS II производства ФРГ, Vampire чешского производства и "Град", пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав-Н" и "Буковель-AD", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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