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Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО
Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО - РИА Новости, 30.03.2024
Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО
Российские военные за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MARS II из Германии и Vampire из Чехии,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:24
2024-03-30T15:24
2024-03-30T15:24
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MARS II из Германии и Vampire из Чехии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "За неделю уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MARS II производства ФРГ, Vampire чешского производства и "Град", пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав-Н" и "Буковель-AD", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, германия, чехия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Чехия, Россия
Российские войска за неделю уничтожили четыре украинские боевые машины РСЗО
МО: ВС РФ за неделю уничтожили 4 боевые машины РСЗО, в том числе MARS II