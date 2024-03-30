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Операторы БПЛА показали видео уничтожения танка Leopard - РИА Новости, 30.03.2024
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07:09 30.03.2024 (обновлено: 15:03 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936776090.html
Операторы БПЛА показали видео уничтожения танка Leopard
Операторы БПЛА показали видео уничтожения танка Leopard - РИА Новости, 30.03.2024
Операторы БПЛА показали видео уничтожения танка Leopard
Операторы БПЛА одного из подразделений Южной группировки войск недавно уничтожили немецкий танк Leopard на Донецком направлении в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T07:09
2024-03-30T15:03
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Операторы БПЛА одного из подразделений Южной группировки войск недавно уничтожили немецкий танк Leopard на Донецком направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Батайск, он показал и соответствующее видео. "При облете позиций была выявлена техника, плюс еще соседи нам подсказали &lt;…&gt; Так как съемка велась с задней части (танка. — Прим. ред.), пыль поднималась, не могли разобрать (какая. — Прим. ред.). Подняли свою "птичку" в тот район, был обнаружен Leopard. Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали. И так уничтожили", — рассказал РИА Новости Батайск. Он же предоставил кадры как с самого FPV-дрона, так и кадры объективного контроля с дронов-разведчиков. По словам Батайска, его подразделение уничтожило уже как минимум два танка Leopard. "Западная техника ничем не отличается, как ее расхваливают по телевизору, по картинке расписывают. Обычная техника, обычный металл, обычный боекомплект. Так же уничтожается. Нет никаких сверхъестественных способностей, живучести", — объяснил он. Командир взвода признал, что до появления "Леопардов" в зоне действия бойцы его взвода испытывали азарт и желание записать этот танк в список своих трофеев. "Конечно, при появлении новой техники у противника есть желание ее уничтожить побыстрее, так как поставки у них небольшие и у них мало ее, техники. Всегда есть желание плюс что-то еще себе в копилочку новенькое", — пояснил Батайск. По его словам, взвод Батайска пока не встречал американские Abrams, но его подразделение не сомневается, что могло бы справиться и с ним, и к такой задаче они готовы. "Уничтожили бы ("Абрамс". — Прим. ред.). Нету никаких таких преимуществ (перед "Леопардом". — Прим. ред.). Плюс "Абрамс" еще тяжелее, чем "Леопард", он менее маневренный. По защите у них единственное, что есть, — дополнительная защита для экипажа. А так — техника поражается, уничтожается и сжигается", — заверил командир.
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936772557.html
https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html
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Уничтожение танка Leopard на донецком направлении
Операторы БПЛА одного из подразделений Южной группировки войск недавно уничтожили немецкий танк Leopard на донецком направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Батайск", он показал и соответствующее видео.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Операторы БПЛА показали видео уничтожения танка Leopard

Операторы БПЛА показали видео уничтожения танка Leopard на Донецком направлении

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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Операторы БПЛА одного из подразделений Южной группировки войск недавно уничтожили немецкий танк Leopard на Донецком направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Батайск, он показал и соответствующее видео.
"При облете позиций была выявлена техника, плюс еще соседи нам подсказали <…> Так как съемка велась с задней части (танка. — Прим. ред.), пыль поднималась, не могли разобрать (какая. — Прим. ред.). Подняли свою "птичку" в тот район, был обнаружен Leopard. Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали. И так уничтожили", — рассказал РИА Новости Батайск.
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Он же предоставил кадры как с самого FPV-дрона, так и кадры объективного контроля с дронов-разведчиков.
По словам Батайска, его подразделение уничтожило уже как минимум два танка Leopard.
"Западная техника ничем не отличается, как ее расхваливают по телевизору, по картинке расписывают. Обычная техника, обычный металл, обычный боекомплект. Так же уничтожается. Нет никаких сверхъестественных способностей, живучести", — объяснил он.
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Командир взвода признал, что до появления "Леопардов" в зоне действия бойцы его взвода испытывали азарт и желание записать этот танк в список своих трофеев. "Конечно, при появлении новой техники у противника есть желание ее уничтожить побыстрее, так как поставки у них небольшие и у них мало ее, техники. Всегда есть желание плюс что-то еще себе в копилочку новенькое", — пояснил Батайск.
По его словам, взвод Батайска пока не встречал американские Abrams, но его подразделение не сомневается, что могло бы справиться и с ним, и к такой задаче они готовы.
"Уничтожили бы ("Абрамс". — Прим. ред.). Нету никаких таких преимуществ (перед "Леопардом". — Прим. ред.). Плюс "Абрамс" еще тяжелее, чем "Леопард", он менее маневренный. По защите у них единственное, что есть, — дополнительная защита для экипажа. А так — техника поражается, уничтожается и сжигается", — заверил командир.
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