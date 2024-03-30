https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936773076.html

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 30.03.2024

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленные позиции ВСУ, включая склад боеприпасов, на правом берегу Днепра на Херсонском направлении,... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T05:17

2024-03-30T05:17

2024-03-30T08:54

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мар — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленные позиции ВСУ, включая склад боеприпасов, на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Личный состав батареи нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов", — рассказали в ведомстве. На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как расчет готовит орудие к удару, звучит выстрел, далее показан "прилет" по объекту противника на правом берегу, тем временем расчет маскирует орудие. "Противнику не даем расслабиться, постоянно ведем ежедневный огонь, что по плановым целям, что беспокоящий. Любой их выход пресекается нашим приходом. Приходят цели, такие как лодки. Работаем и по ним в том числе. Любая живая сила — живая, неживая, — все по ним мы отрабатываем", — сказал старший офицер батареи с позывным Енисей. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций украинской армии, а также лодок и катеров противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, огонь ведут на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, безопасность, вооруженные силы рф