https://ria.ru/20240330/spam-1936769927.html
Эксперт рассказал, в какие дни активизируются спамеры
Эксперт рассказал, в какие дни активизируются спамеры - РИА Новости, 30.03.2024
Эксперт рассказал, в какие дни активизируются спамеры
Более 80% россиян на постоянной основе сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями, при этом активность спамеров увеличивается к концу рабочей... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T03:22
2024-03-30T03:22
2024-03-30T04:03
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 80% россиян на постоянной основе сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями, при этом активность спамеров увеличивается к концу рабочей недели, а в выходные и праздники, наоборот, снижается, рассказал РИА Новости руководитель направления по поддержке антифродовых мероприятий "Мегафона" Алексей Боярников. "Более 80% россиян регулярно сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями... Активность спамеров может нарастать к концу недели, особенно в четверг и пятницу, а в выходные и праздничные дни она, напротив, снижается", - сообщил Боярников. Эксперт рассказал о главном правиле для защиты от спама: не оставлять свои персональные данные и номер телефона на непроверенных и неизвестных ресурсах, при регистрации в программах лояльности и размещении объявлений в открытом доступе лучше использовать вспомогательный номер. Он добавил, что сейчас операторам в борьбе с рекламными звонками помогает искусственный интеллект – в качестве альтернативы тотальной блокировки используются голосовые ассистенты, которые говорят с мошенниками вместо реальных пользователей. По словам Боярникова, пользователям стоит занять проактивную позицию. Так, обратная связь от абонентов о получении ими мошеннических и рекламных звонков помогает усовершенствовать механизмы защиты и дополнить модели выявления нежелательных вызовов. Помимо этого, абоненты могут сообщить о назойливых коммуникациях в Федеральную антимонопольную службу России, для этого не нужна авторизация, достаточно подать информацию на сайте ведомства.
https://ria.ru/20231023/zvonok-1904575145.html
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общество, технологии, россия, мегафон
Общество, Технологии, Россия, Мегафон
Эксперт рассказал, в какие дни активизируются спамеры
Эксперт: спамеры активизируются к концу недели, но затихают в праздники
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 80% россиян на постоянной основе сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями, при этом активность спамеров увеличивается к концу рабочей недели, а в выходные и праздники, наоборот, снижается, рассказал РИА Новости руководитель направления по поддержке антифродовых мероприятий "Мегафона" Алексей Боярников.
"Более 80% россиян регулярно сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями... Активность спамеров может нарастать к концу недели, особенно в четверг и пятницу, а в выходные и праздничные дни она, напротив, снижается", - сообщил Боярников.
Эксперт рассказал о главном правиле для защиты от спама: не оставлять свои персональные данные и номер телефона на непроверенных и неизвестных ресурсах, при регистрации в программах лояльности и размещении объявлений в открытом доступе лучше использовать вспомогательный номер.
Он добавил, что сейчас операторам в борьбе с рекламными звонками помогает искусственный интеллект – в качестве альтернативы тотальной блокировки используются голосовые ассистенты, которые говорят с мошенниками вместо реальных пользователей.
По словам Боярникова, пользователям стоит занять проактивную позицию. Так, обратная связь от абонентов о получении ими мошеннических и рекламных звонков помогает усовершенствовать механизмы защиты и дополнить модели выявления нежелательных вызовов.
Помимо этого, абоненты могут сообщить о назойливых коммуникациях в Федеральную антимонопольную службу России
, для этого не нужна авторизация, достаточно подать информацию на сайте ведомства.