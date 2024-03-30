https://ria.ru/20240330/spam-1936769927.html

Эксперт рассказал, в какие дни активизируются спамеры

Эксперт рассказал, в какие дни активизируются спамеры - РИА Новости, 30.03.2024

Эксперт рассказал, в какие дни активизируются спамеры

Более 80% россиян на постоянной основе сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями, при этом активность спамеров увеличивается к концу рабочей... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T03:22

2024-03-30T03:22

2024-03-30T04:03

общество

технологии

россия

мегафон

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 80% россиян на постоянной основе сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями, при этом активность спамеров увеличивается к концу рабочей недели, а в выходные и праздники, наоборот, снижается, рассказал РИА Новости руководитель направления по поддержке антифродовых мероприятий "Мегафона" Алексей Боярников. "Более 80% россиян регулярно сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями... Активность спамеров может нарастать к концу недели, особенно в четверг и пятницу, а в выходные и праздничные дни она, напротив, снижается", - сообщил Боярников. Эксперт рассказал о главном правиле для защиты от спама: не оставлять свои персональные данные и номер телефона на непроверенных и неизвестных ресурсах, при регистрации в программах лояльности и размещении объявлений в открытом доступе лучше использовать вспомогательный номер. Он добавил, что сейчас операторам в борьбе с рекламными звонками помогает искусственный интеллект – в качестве альтернативы тотальной блокировки используются голосовые ассистенты, которые говорят с мошенниками вместо реальных пользователей. По словам Боярникова, пользователям стоит занять проактивную позицию. Так, обратная связь от абонентов о получении ими мошеннических и рекламных звонков помогает усовершенствовать механизмы защиты и дополнить модели выявления нежелательных вызовов. Помимо этого, абоненты могут сообщить о назойливых коммуникациях в Федеральную антимонопольную службу России, для этого не нужна авторизация, достаточно подать информацию на сайте ведомства.

https://ria.ru/20231023/zvonok-1904575145.html

https://ria.ru/20240123/prilozhenie-1922875490.html

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общество, технологии, россия, мегафон