https://ria.ru/20240330/skvazhina-1936786526.html

На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину

На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину - РИА Новости, 30.03.2024

На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину

На руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, начали бурить самую глубокую из восьми разведывательных скважин, сообщило Главное управление МЧС по РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:36

2024-03-30T09:36

2024-03-30T11:26

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на руднике "пионер" в амурской области

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар — РИА Новости. На руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, начали бурить самую глубокую из восьми разведывательных скважин, сообщило Главное управление МЧС по Амурской области в Telegram-канале."Установка, бурившая четвертую скважину и не вышедшая в расчетную точку из-за горно-геологических условий, продолжила бурение в нижний горизонт новой восьмой скважины на новом участке. Из 370 пробурено 40 метров", — говорится в публикации.Проходка скважин ведется в места возможного нахождения людей. Пробуренные три скважины показали наличие в выработке воды вперемешку со льдом, илом и глиной. Сейчас продолжается бурение еще четырех. Пятая скважина пробурена на 231 метр из 295, шестая — на 226 из 315 метров, седьмая — на 85 из 255 метров. В МЧС добавили, что на объекте сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды в выработки шахты и угроза обрушения борта карьера. Руководство ликвидации аварии решило приостановить работы в горных выработках шахты ниже зоны затопления.

https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html

амурская область

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Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области 2024-03-30T09:36 true PT0M49S

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амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия