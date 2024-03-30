Рейтинг@Mail.ru
На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 30.03.2024 (обновлено: 11:26 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/skvazhina-1936786526.html
На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину
На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину - РИА Новости, 30.03.2024
На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину
На руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, начали бурить самую глубокую из восьми разведывательных скважин, сообщило Главное управление МЧС по РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:36
2024-03-30T11:26
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802772_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_b9e94639ae9ea45d2bd70e1854aa8421.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар — РИА Новости. На руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, начали бурить самую глубокую из восьми разведывательных скважин, сообщило Главное управление МЧС по Амурской области в Telegram-канале."Установка, бурившая четвертую скважину и не вышедшая в расчетную точку из-за горно-геологических условий, продолжила бурение в нижний горизонт новой восьмой скважины на новом участке. Из 370 пробурено 40 метров", — говорится в публикации.Проходка скважин ведется в места возможного нахождения людей. Пробуренные три скважины показали наличие в выработке воды вперемешку со льдом, илом и глиной. Сейчас продолжается бурение еще четырех. Пятая скважина пробурена на 231 метр из 295, шестая — на 226 из 315 метров, седьмая — на 85 из 255 метров. В МЧС добавили, что на объекте сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды в выработки шахты и угроза обрушения борта карьера. Руководство ликвидации аварии решило приостановить работы в горных выработках шахты ниже зоны затопления.
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области
Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области
2024-03-30T09:36
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802772_160:0:1116:717_1920x0_80_0_0_4305a680331d8fa60579a34d26082cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия
Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Происшествия
На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину

На руднике "Пионер" в Приамурье, где произошло ЧП, бурят новую скважину на 370 м

© МЧС Амурской области/TelegramАварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области. 30 марта 2024
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер в Амурской области. 30 марта 2024
© МЧС Амурской области/Telegram
Аварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области. 30 марта 2024
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар — РИА Новости. На руднике "Пионер", где под завалами находятся 13 горняков, начали бурить самую глубокую из восьми разведывательных скважин, сообщило Главное управление МЧС по Амурской области в Telegram-канале.
"Установка, бурившая четвертую скважину и не вышедшая в расчетную точку из-за горно-геологических условий, продолжила бурение в нижний горизонт новой восьмой скважины на новом участке. Из 370 пробурено 40 метров", — говорится в публикации.

Обрушение породы в горной выработке подземного рудника произошло 18 марта. Тринадцать горняков оказались заблокированы. Управляющего директора рудника "Пионер" задержали 25 марта, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.

Проходка скважин ведется в места возможного нахождения людей. Пробуренные три скважины показали наличие в выработке воды вперемешку со льдом, илом и глиной. Сейчас продолжается бурение еще четырех. Пятая скважина пробурена на 231 метр из 295, шестая — на 226 из 315 метров, седьмая — на 85 из 255 метров.
В МЧС добавили, что на объекте сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды в выработки шахты и угроза обрушения борта карьера. Руководство ликвидации аварии решило приостановить работы в горных выработках шахты ниже зоны затопления.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков
28 марта, 10:06
 
Амурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала