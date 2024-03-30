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ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии - РИА Новости, 30.03.2024
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии
Разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований возросла в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает замруководителя... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T22:09
2024-03-30T22:09
2024-03-30T22:09
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований возросла в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении. Сообщается, что 29 марта во время отражения атаки боевиков подразделениями вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов. Также, 27 марта у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков. ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации принять меры к прекращению провокаций.
https://ria.ru/20240321/siriya-1934776315.html
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), юрий попов
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Юрий Попов
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии
Попов: в Сирии возросла диверсионная активность незаконных формирований