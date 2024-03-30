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ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии - РИА Новости, 30.03.2024
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22:09 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/siriya-1936881337.html
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии - РИА Новости, 30.03.2024
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии
Разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований возросла в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает замруководителя... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T22:09
2024-03-30T22:09
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
юрий попов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований возросла в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении. Сообщается, что 29 марта во время отражения атаки боевиков подразделениями вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов. Также, 27 марта у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков. ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации принять меры к прекращению провокаций.
https://ria.ru/20240321/siriya-1934776315.html
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), юрий попов
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Юрий Попов
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии

Попов: в Сирии возросла диверсионная активность незаконных формирований

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований возросла в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.
"Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
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21 марта, 18:32
Сообщается, что 29 марта во время отражения атаки боевиков подразделениями вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов. Также, 27 марта у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков.
ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации принять меры к прекращению провокаций.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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2 марта, 14:56
 
В миреСирияИдлиб (мухафаза)Юрий Попов
 
 
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