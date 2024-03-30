https://ria.ru/20240330/shreder-1936844809.html

Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным

Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным - РИА Новости, 30.03.2024

Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на своей странице в соцсети X, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:51

2024-03-30T16:51

2024-03-30T16:51

в мире

россия

германия

украина

владимир путин

герхард шредер

дмитрий песков

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БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на своей странице в соцсети X, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным, и предложил ему покинуть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). "Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться. К СДПГ он уже не имеет никакого отношения. Как "друг" Путина он должен просто покинуть нас", - написал Лаутербах. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, украина, владимир путин, герхард шредер, дмитрий песков