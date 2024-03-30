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Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным - РИА Новости, 30.03.2024
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16:51 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/shreder-1936844809.html
Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным
Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным - РИА Новости, 30.03.2024
Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на своей странице в соцсети X, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:51
2024-03-30T16:51
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владимир путин
герхард шредер
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БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на своей странице в соцсети X, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным, и предложил ему покинуть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). "Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться. К СДПГ он уже не имеет никакого отношения. Как "друг" Путина он должен просто покинуть нас", - написал Лаутербах. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы.
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в мире, россия, германия, украина, владимир путин, герхард шредер, дмитрий песков
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Герхард Шредер, Дмитрий Песков
Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным

Глава Минздрава Германии Лаутербах стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Герхард Шредер
Владимир Путин и Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Герхард Шредер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на своей странице в соцсети X, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным, и предложил ему покинуть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).
"Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться. К СДПГ он уже не имеет никакого отношения. Как "друг" Путина он должен просто покинуть нас", - написал Лаутербах.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Шредер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине
28 марта, 11:10
 
В миреРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинГерхард ШредерДмитрий Песков
 
 
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