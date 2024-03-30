https://ria.ru/20240330/shreder-1936844809.html
Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным
Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным - РИА Новости, 30.03.2024
Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на своей странице в соцсети X, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:51
2024-03-30T16:51
2024-03-30T16:51
в мире
россия
германия
украина
владимир путин
герхард шредер
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154772/55/1547725595_0:333:2749:1879_1920x0_80_0_0_02346c381dd2e6f038b7b3508ef3f00c.jpg
БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на своей странице в соцсети X, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным, и предложил ему покинуть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). "Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться. К СДПГ он уже не имеет никакого отношения. Как "друг" Путина он должен просто покинуть нас", - написал Лаутербах. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154772/55/1547725595_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_1ca64bf19ec33f75251fcf7c5c97a95d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, владимир путин, герхард шредер, дмитрий песков
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Герхард Шредер, Дмитрий Песков
Глава Минздрава ФРГ заявил, что стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным
Глава Минздрава Германии Лаутербах стыдится Шредера из-за его дружбы с Путиным
БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости.
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на своей странице в соцсети X
, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным, и предложил ему покинуть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).
"Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться. К СДПГ он уже не имеет никакого отношения. Как "друг" Путина он должен просто покинуть нас", - написал Лаутербах.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы.