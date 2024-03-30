https://ria.ru/20240330/serbiya-1936862083.html

Вучич выдвинул главу Минобороны Сербии кандидатом на пост премьера

Вучич выдвинул главу Минобороны Сербии кандидатом на пост премьера - РИА Новости, 30.03.2024

Вучич выдвинул главу Минобороны Сербии кандидатом на пост премьера

Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича на пост главы правительства от правящей Сербской прогрессивной партии... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T19:08

2024-03-30T19:08

2024-03-30T19:23

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БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича на пост главы правительства от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).Вучич 6 марта участвовал в заседании СПП, чьим членом он является. Руководство движения предложило выдвинуть нынешнего премьера Ану Брнабич на пост председателя парламента Сербии по итогам прошедших 17 декабря парламентских выборов. После трех дней дебатов депутаты 19 марта избрали Брнабич председателем законодательного собрания, вакансия премьера осталась открытой."На основании параграфа Конституции... предлагаю Народной Скупщине (парламенту) Милоша Вучевича кандидатом на пост председателя правительства Республики Сербия", - написал Вучич в соцсетях. Ожидается назначение парламентом даты рассмотрения и утверждения нового состава правительства в предстоящие дни.Депутаты Скупщины (парламента) Сербии 26 октября 2022 года большинством голосов утвердили нынешний состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич. Министр обороны Вучевич был в мае 2023 года избран председателем правящей СПП, после того как президент Вучич сообщил об уходе с поста лидера движения, но продолжил свое членство в партии.Пятидесятилетний Милош Вучевич до вступления в 2022 году на пост министра обороны Сербии был градоначальником второго по величине города страны Нови-Сад, где ранее окончил юридический факультет. В СПП он является активным членом с самого начала деятельности партии.В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Согласно утвержденным Республиканской избирательной комиссией результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов.По два мандата также получили две партии бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат - зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия" без россиян.Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании.Ожидалось, что движение "Мы, голос народа" поддержит СПП и сформирует с ним правящее большинство, однако его лидеры не вступили в коалицию с президентским блоком. В итоге руководство скупщины (городского собрания) Белграда в начале марта приняло решение о проведении новых выборов в столице из-за невозможности сформировать правящее большинство.Вучич ранее предложил, чтобы выборы депутатов скупщины (городского собрания – ред.) Белграде состоялись 2 июня, по закону дату их проведения 3 апреля назначит нынешний спикер республиканского парламента Брнабич.Прозападная "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.

https://ria.ru/20240113/vuchich-1921185767.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20240327/stels-1935978935.html

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в мире, сербия, милош вучевич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), ана брнабич, белград (город)