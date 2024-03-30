https://ria.ru/20240330/serbiya-1936845115.html

В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата

В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата - РИА Новости, 30.03.2024

В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата

Армия Сербии подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда - минобороны РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:56

2024-03-30T16:56

2024-03-30T16:56

сербия

белград (город)

миг-29

в мире

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Армия Сербии подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда - минобороны

сербия

белград (город)

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сербия, белград (город), миг-29, в мире