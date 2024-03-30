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В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата - РИА Новости, 30.03.2024
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В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата
В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата - РИА Новости, 30.03.2024
В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата
Армия Сербии подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда - минобороны РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:56
2024-03-30T16:56
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Армия Сербии подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда - минобороны
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сербия, белград (город), миг-29, в мире
Сербия, Белград (город), МиГ-29, В мире
В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата

МиГ-29 подняли из-за неопознанного летательного аппарата в 100 км от Белграда

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-29 ВВС Сербии
Истребители МиГ-29 ВВС Сербии
© Министерство обороны РФ
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Истребители МиГ-29 ВВС Сербии. Архивное фото
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Армия Сербии подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда - минобороны
 
СербияБелград (город)МиГ-29В мире
 
 
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