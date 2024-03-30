https://ria.ru/20240330/serbiya-1936845115.html
В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата
В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата - РИА Новости, 30.03.2024
В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата
Армия Сербии подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда - минобороны РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:56
2024-03-30T16:56
2024-03-30T16:56
сербия
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Армия Сербии подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда - минобороны
сербия
белград (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, белград (город), миг-29, в мире
Сербия, Белград (город), МиГ-29, В мире
В Сербии подняли самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата
МиГ-29 подняли из-за неопознанного летательного аппарата в 100 км от Белграда