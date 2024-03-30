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Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе - РИА Новости, 30.03.2024
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00:49 30.03.2024 (обновлено: 10:59 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/senegal-1936764077.html
Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе
Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе - РИА Новости, 30.03.2024
Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе
Конституционный совет Сенегала объявил новым президентом страны Бассиру Диомайе Файе, опубликовав окончательные результаты выборов главы государства, передает... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T00:49
2024-03-30T10:59
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Конституционный совет Сенегала объявил новым президентом страны Бассиру Диомайе Файе, опубликовав окончательные результаты выборов главы государства, передает агентство Франс Пресс. "Конституционный совет Сенегала в пятницу утвердил... Бассиру Диомайе Файе в качестве избранного президента, опубликовав окончательные официальные результаты", - говорится в сообщении агентства. Согласно результатам выборов, Бассиру Диомайе Файе в первом туре набрал 54,28%. Вторым стал бывший премьер Амаду Ба, получивший 35,79%. Выборы главы Сенегала состоялись 24 марта. Бассиру Диомайе Файе - бывший налоговый инспектор, занимавший пост генерального секретаря партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF). В июле 2023 года власти страны распустили партию, обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На выборах 2024 года Фай заменил оппозиционного лидера Усмана Сонко, который не мог баллотироваться из-за предъявленных ему обвинений. Сорокачетырехлетний Файе - пятый и самый молодой президент в истории Сенегала. Как отмечает издание Press Afric, он также первый глава западноафриканского государства с двумя женами.
https://ria.ru/20240324/senegal-1934935113.html
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в мире, сенегал
В мире, Сенегал
Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе

AFP: Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПрезидент Сенегала Бассиру Диомайе Файе
Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Конституционный совет Сенегала объявил новым президентом страны Бассиру Диомайе Файе, опубликовав окончательные результаты выборов главы государства, передает агентство Франс Пресс.
"Конституционный совет Сенегала в пятницу утвердил... Бассиру Диомайе Файе в качестве избранного президента, опубликовав окончательные официальные результаты", - говорится в сообщении агентства.
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Процедура выборов президента Сенегала
24 марта, 02:46
Согласно результатам выборов, Бассиру Диомайе Файе в первом туре набрал 54,28%. Вторым стал бывший премьер Амаду Ба, получивший 35,79%.
Выборы главы Сенегала состоялись 24 марта.
Бассиру Диомайе Файе - бывший налоговый инспектор, занимавший пост генерального секретаря партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF). В июле 2023 года власти страны распустили партию, обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На выборах 2024 года Фай заменил оппозиционного лидера Усмана Сонко, который не мог баллотироваться из-за предъявленных ему обвинений.
Сорокачетырехлетний Файе - пятый и самый молодой президент в истории Сенегала. Как отмечает издание Press Afric, он также первый глава западноафриканского государства с двумя женами.
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