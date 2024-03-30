https://ria.ru/20240330/senegal-1936764077.html

Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе

Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе - РИА Новости, 30.03.2024

Конституционный совет Сенегала объявил президентом Бассиру Диомайе Файе

Конституционный совет Сенегала объявил новым президентом страны Бассиру Диомайе Файе, опубликовав окончательные результаты выборов главы государства, передает... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T00:49

2024-03-30T00:49

2024-03-30T10:59

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Конституционный совет Сенегала объявил новым президентом страны Бассиру Диомайе Файе, опубликовав окончательные результаты выборов главы государства, передает агентство Франс Пресс. "Конституционный совет Сенегала в пятницу утвердил... Бассиру Диомайе Файе в качестве избранного президента, опубликовав окончательные официальные результаты", - говорится в сообщении агентства. Согласно результатам выборов, Бассиру Диомайе Файе в первом туре набрал 54,28%. Вторым стал бывший премьер Амаду Ба, получивший 35,79%. Выборы главы Сенегала состоялись 24 марта. Бассиру Диомайе Файе - бывший налоговый инспектор, занимавший пост генерального секретаря партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF). В июле 2023 года власти страны распустили партию, обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На выборах 2024 года Фай заменил оппозиционного лидера Усмана Сонко, который не мог баллотироваться из-за предъявленных ему обвинений. Сорокачетырехлетний Файе - пятый и самый молодой президент в истории Сенегала. Как отмечает издание Press Afric, он также первый глава западноафриканского государства с двумя женами.

https://ria.ru/20240324/senegal-1934935113.html

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