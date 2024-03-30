https://ria.ru/20240330/samolet-1936886860.html

Самолет Southwind летел из Минска в Стамбул на два часа дольше из-за облета

Самолет Southwind летел из Минска в Стамбул на два часа дольше из-за облета - РИА Новости, 30.03.2024

Самолет Southwind летел из Минска в Стамбул на два часа дольше из-за облета

Самолет авиакомпании Southwind Airlines летел из Минска в Стамбул более чем на два часа дольше чем обычно из-за необходимости облетать территорию стран ЕС,... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T23:52

2024-03-30T23:52

2024-03-30T23:52

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МИНСК, 30 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании Southwind Airlines летел из Минска в Стамбул более чем на два часа дольше чем обычно из-за необходимости облетать территорию стран ЕС, следует из данных сайт Flightradar24. Маршрут самолета авиакомпании пролегал по территории России, Казахстана и Грузии, время в пути составило свыше пяти с половиной часов, в то время как полет из Минска в Стамбул через территорию стран ЕС занимал в среднем чуть более трех часов. Ранее национальный аэропорт "Минск" сообщил, что в субботу произошли отмена и задержка рейсов авиакомпании Southwind Airlines по маршруту Минск-Стамбул. В частности, были отменены субботний ночной рейс Southwind Airlines из Минска в Стамбул, а также рейс из Стамбула в Минск, который должен был прибыть в белорусскую столица в 10.45 мск. При этом вылет самолета в Стамбул, который планировался на 12.05 субботы, был осуществлен только в 15.55. По информации белорусского телеканала ОНТ, более 40 туристов из Белоруссии не смогли вылететь из Турции в Минск в субботу из-за отмены рейса Southwind Airlines. По предварительным данным, вылет в Минск ожидается 31 марта в 20.00.

https://ria.ru/20240330/southwind-1936808250.html

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в мире, минск, стамбул, россия, евросоюз