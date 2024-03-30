Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 30.03.2024 (обновлено: 04:52 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/remont-1936761730.html
Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля
Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля - РИА Новости, 30.03.2024
Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля
Понятие перепланировки квартир с 1 апреля будет расширено, а порядок его согласования изменится, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя Комитета... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T02:17
2024-03-30T04:52
общество
жилье
россия
торгово-промышленная палата рф
госжилинспекция
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762106702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_361dec8cc6f02352fa560923557856d2.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Понятие перепланировки квартир с 1 апреля будет расширено, а порядок его согласования изменится, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.По ее словам, перепланировкой теперь считается не просто изменение конфигурации помещения, но и любая трансформация его формы и размеров, в том числе, создание новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры.Меняется и порядок согласования перепланировки. Собственник должен подготовить пакет документов и обратиться в местную администрацию или Госжилинспекцию. Если новации одобрят, после завершения ремонта следует вернуться в орган, выдавший разрешение: он направит приемную комиссию, которая зафиксирует изменения и выдаст акт соответствия.Затем тот же орган самостоятельно отправит все документы в Росреестр для внесения изменений в данные о помещении. “Это основное отличие. Ведь ранее собственник обеспечивал сбор и передачу всех документов”, - заключила Киракосян.
https://realty.ria.ru/20240322/pereplanirovka-1934970710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762106702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4cb859c5ab9fbe3dc4c6d5964bc9a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, россия, торгово-промышленная палата рф, госжилинспекция, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Жилье, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, Госжилинспекция, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля

Юрист Киракосян: с 1 апреля изменятся правила перепланировки квартир

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий во время чистовой отделки квартиры
Рабочий во время чистовой отделки квартиры - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Рабочий во время чистовой отделки квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Понятие перепланировки квартир с 1 апреля будет расширено, а порядок его согласования изменится, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.
По ее словам, перепланировкой теперь считается не просто изменение конфигурации помещения, но и любая трансформация его формы и размеров, в том числе, создание новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры.
Меняется и порядок согласования перепланировки. Собственник должен подготовить пакет документов и обратиться в местную администрацию или Госжилинспекцию. Если новации одобрят, после завершения ремонта следует вернуться в орган, выдавший разрешение: он направит приемную комиссию, которая зафиксирует изменения и выдаст акт соответствия.
Затем тот же орган самостоятельно отправит все документы в Росреестр для внесения изменений в данные о помещении. “Это основное отличие. Ведь ранее собственник обеспечивал сбор и передачу всех документов”, - заключила Киракосян.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Москвича заставили исправить самовольную перепланировку
22 марта, 16:08
 
ОбществоЖильеРоссияТоргово-промышленная палата РФГосжилинспекцияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала