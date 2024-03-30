https://ria.ru/20240330/remont-1936761730.html

Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля

Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля - РИА Новости, 30.03.2024

Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля

Понятие перепланировки квартир с 1 апреля будет расширено, а порядок его согласования изменится, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя Комитета... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T02:17

2024-03-30T02:17

2024-03-30T04:52

общество

жилье

россия

торгово-промышленная палата рф

госжилинспекция

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Понятие перепланировки квартир с 1 апреля будет расширено, а порядок его согласования изменится, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.По ее словам, перепланировкой теперь считается не просто изменение конфигурации помещения, но и любая трансформация его формы и размеров, в том числе, создание новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры.Меняется и порядок согласования перепланировки. Собственник должен подготовить пакет документов и обратиться в местную администрацию или Госжилинспекцию. Если новации одобрят, после завершения ремонта следует вернуться в орган, выдавший разрешение: он направит приемную комиссию, которая зафиксирует изменения и выдаст акт соответствия.Затем тот же орган самостоятельно отправит все документы в Росреестр для внесения изменений в данные о помещении. “Это основное отличие. Ведь ранее собственник обеспечивал сбор и передачу всех документов”, - заключила Киракосян.

https://realty.ria.ru/20240322/pereplanirovka-1934970710.html

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общество, жилье, россия, торгово-промышленная палата рф, госжилинспекция, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)